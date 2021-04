Toma ´el control´ de la consola

Esta semana nos embarcamos en una nueva aventura en It Takes Two, un juego desarrollado por Hazelight, estudio con sede en Estocolmo, Suecia, que anteriormente nos entregó grandes propuestas como Brothers: A Tale of Two Sons y A Way Out, juegos que apuestan por la experiencia cooperativa.

Esta es la historia de Cody y May una joven pareja cuya relación pende de un hilo, pues en donde había cariño, ahora solo hay discusión y conflicto. Están a punto de divorciarse.