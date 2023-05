Huéspedes del más allá

Samantha (Rose McIver) hereda la mansión de un familiar lejano, pero al visitar el inmueble tiene un accidente.

Se percata que el lugar está repleto de fantasmas que viven como inquilinos y tienen deudas pendientes de resolver, aunque están felices de que una parte humana los pueda escuchar.

EN COMEDIA

La comedia sobrenatural Ghosts, adaptación de la serie británica homónima, muestra a Samantha como una mujer determinada e imparable que le gusta mantener todo bajo control mientras convive con los seres del Más Allá.

Es pareja de Jay (Utkarsh Ambudkar), un periodista independiente que busca convertirse en chef, quien no puede percibir a sus espectrales vecinos.

Las aventuras que atraviesan ambos en la temporada dos, cuando abran su mansión como hotel, podrán verse a partir de hoy a través de Universal+.

SEGUNDA TEMPORADA

Porque, ¿cómo tener un negocio de ese giro boyante, si por cada uno de sus rincones pasean fantasmas?

"La segunda temporada explora más a fondo a los personajes de Ghosts, porque en la primera temporada introdujimos a los personajes con muchas ideas. Esta temporada permitirá que la gente indague más en los ellos y regrese a las historias", adelantó McIver, en entrevista exclusiva.

"(El elenco y yo) hicimos equipo en muchas circunstancias, porque el proyecto empezó durante la pandemia de Covid, donde la gente tuvo muchas experiencias y pudimos conectar profundamente", aseguró.

SERIE PARANORMAL

Aunque la serie habla sobre fantasmas, la actriz dijo que nunca ha tenido una experiencia paranormal, pero su familia sí.

"Lo más cercano a una experiencia espeluznante fue en un Airbnb en Oregón, en Estados Unidos. Había muchos pueblos pequeños y sentí una vibra extraña en la noche. No he visto fantasmas. Estoy abierta a tener esa experiencia. ¡Visítenme!", compartió. McIver (iZombie) aseguró que no fue muy difícil entrar en su personaje: su combinación fue descansar y respetar sus horas de sueño, además de escuchar música relajante.

"Dormir hace la diferencia para que esté centrada al actuar", compartió.