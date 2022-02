Tiene Daniil Medvedev un ascenso veloz

La carrera de Daniil Medvedev ha tenido un rápido ascenso en los últimos años, una velocidad que podría alcanzar los más de 300 kilómetros por hora, como un auto de Fórmula Uno.

En entrevista con Grupo REFORMA el ganador del Abierto de Estados Unidos 2021 reveló que es amante de la velocidad y que he practicado kartismo con superestrellas de F1 como Alex Albon y Daniil Kvyat, y ríe cuando se le pregunta previo a su participación en el Abierto Mexicano de Tenis si le gustaría ser parte de Red Bull junto a Sergio "Checo" Pérez.

Velozmente el ruso alcanza la cima del ranking, algo que muy pocos pueden presumir en las últimas dos décadas. El último jugador fuera de los cuatro llamados grandes Djokovic-Federer-Murray- Nadal que ocupó la posición de privilegio fue Andy Roddick, el 1 de febrero de 2004.

El ruso pasó de ser un rival incómodo en finales de Grand Slam para Rafael Nadal y Novak Djokovic a estar rápidamente a un título en el torneo de Acapulco 2022 de convertirse en el próximo número uno del mundo.

La veloz carrera de Medvedev ha sido propulsada por el poder de su juego.

¿Qué significa ser el próximo número uno del mundo?

Significa mucho para mí tener esta oportunidad y al mismo tiempo no depende todo de mí. Hay muchos jugadores. Para mí los siguientes torneos son importantes, voy a tratar de mostrar mi mejor tenis y ganar los puntos que más sean posible. Esta semana tenemos un cuadro muy fuerte, no será fácil, pero voy a buscarlo.

Te gusta el automovilismo ¿Si no jugaras tenis serías parte de Red Bull junto a Checo Pérez?

Sí seguro, si quiere jugar tenis conmigo es algo que me gustaría, esa imagen no fue hecha por mí pero sí fui a los Go Karts con Kvyat y jugué tenis con él, si Checo quiere hacer lo mismo sería muy feliz, es una gran experiencia y Checo es un gran corredor sólo le puedo desear lo mejor y sí creo que soy mejor en tenis que corriendo autos.

¿Cuando no juegas tenis que te gusta hacer?

Este tipo de cosas, me gusta mucho el futbol para ser honesto, trato de no jugar mucho porque podría causarme alguna lesión, recuerdo que jugué futbol en la Copa Davis con el equipo y tuve dolor en el abductor por tres días íbamos a jugar los Cuartos de final y traté de dejar el futbol, juego PlayStation y hago lo que cualquier persona normal hace como ver series con mi esposa.

Podrías enfrentar a Nadal en Semifinales del AMT después de la épica final de Australia. ¿Qué esperas de ese juego?

Jugar contra jugadores como Rafa es estupendo, cada ciudad, cada torneo y cada día es diferente y contra estos jugadores tienes que mostrar tu mejor juego y a veces eso no es suficiente, siempre es un gran reto, pero los tres tenemos antes tres partidos que ganar, nunca es fácil en este tipo de torneos, si ganamos estos tres partidos creo que es interesante tener esta oportunidad.

¿Te genera presión ser el próximo número uno?

No lo creo.Ahora sólo necesito ganar muchos partidos y Novak es quien es, sé lo que tengo que hacer, necesito intentar ganar el torneo aquí y eso es lo más importante. Para mí la presión es sobre este torneo y no en convertirme en el próximo número uno del mundo.