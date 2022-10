Arrestan a mujer que soltó abejas a policías

SPRINGFIELD, Massachusetts

Rorie S. Woods, de 55 años, se declaró inocente en su lectura de cargos el 12 de octubre en el Tribunal de Distrito de Springfield y fue liberada sin mediar fianza, informó el miércoles Masslive.com, citando documentos judiciales.

Su abogado no respondió de momento a un mensaje de voz dejado por The Associated Press.

Agentes del condado Hampden acudieron a una casa en Longmeadow la mañana del 12 de octubre y fueron recibidos por manifestantes, informó la policía.

Woods, quien vive en Hadley, llegó pronto en una camioneta con remolque, en el que transportaba colmenas de abejas, según el informe. La mujer comenzó a sacudir las colmenas y rompió la cubierta de una, lo que provocó que cientos de abejas salieran y picaran a varios miembros del departamento de policía, incluyendo tres que son alérgicos a las abejas, según el informe.

La mujer, quien se puso un traje de apicultor para protegerse, al final fue esposada.

El jefe de policía del condado Hampden, Nick Cocchi, dijo que Woods podría haber enfrentado cargos más serios si les hubiera sucedido algo peor a los heridos.