Propagan con impunidad desinformación electoral

AUSTIN, Texas

La desinformación sobre las próximas elecciones de mitad de período se ha ido acumulando durante meses, desafiando a los funcionarios electorales y a las empresas de tecnología, al tiempo que ofrece otro recordatorio de cómo las teorías de conspiración y la desconfianza están dando forma a la política de Estados Unidos .

Los reclamos están alimentando las candidaturas de los que niegan las elecciones y amenazan con corroer aún más la fe en el voto y la democracia. Muchos de ellos se remontan a 2020, cuando el entonces presidente Donald Trump se negó a aceptar el resultado de las elecciones que perdió ante Joe Biden y comenzó a mentir sobre sus resultados.

“La desinformación va a ser central para esta elección de mitad de período y central para la elección de 2024”, dijo Bhaskar Chakravorti, quien estudia el cambio tecnológico y la sociedad y es el decano de negocios globales en la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts. “La única narrativa estimulante es que las elecciones de 2020 fueron robadas”.

Las afirmaciones engañosas sobre las boletas por correo, el recuento de votos y la certificación nunca desaparecieron.

Una mirada a los desafíos clave de la desinformación de cara a las elecciones de 2022:

AFIRMACIONES ENGAÑOSAS SOBRE VOTAR

La desinformación política a menudo se centra en la inmigración, el crimen , la salud pública , la geopolítica , los desastres, la educación o los tiroteos masivos . Este año, se trata principalmente de votar.

Las afirmaciones sobre la seguridad de las boletas por correo han aumentado en las últimas semanas, al igual que los rumores sin fundamento sobre la votación de los no ciudadanos . Eso se suma a las afirmaciones sobre personas muertas que emiten boletas, buzones de votación que se mueven o historias descabelladas sobre máquinas de votación .

Trump, un republicano, atacó la legitimidad de las elecciones incluso antes de perder. Luego se negó a ceder, difundiendo mentiras sobre las elecciones que inspiraron el ataque mortal del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de los Estados Unidos. Su argumento fue rechazado en más de 60 casos judiciales y por su propio fiscal general, William Barr.

Juntas, estas afirmaciones engañosas sobre el sistema electoral de la nación han llevado a algunos republicanos a decir que mantendrán sus boletas por correo hasta el día de las elecciones , una medida que podría retrasar el conteo.

Otros prometen monitorear las urnas para evitar trampas, lo que genera preocupaciones sobre intimidación e incluso la posibilidad de violencia en los lugares de elección.

Las empresas tecnológicas dicen que han implementado nuevas políticas y programas diseñados para descubrir información errónea.

“Hemos visto cientos de elecciones en nuestras plataformas en los últimos años y hemos estado aplicando las lecciones de cada una para fortalecer nuestros preparativos”, dijo Meta, propietario de Facebook e Instagram, en un comunicado.

Sin embargo, los críticos dicen que el volumen de reclamos falsos que se difunden ahora muestra que hay más por hacer, como una mejor aplicación de las reglas existentes o regulaciones gubernamentales que requieren políticas más agresivas.

“Este ya no es un problema nuevo”, dijo Jon Lloyd, asesor principal de la organización sin fines de lucro Global Witness, que la semana pasada publicó un informe que muestra que TikTok no eliminó muchos anuncios que contienen información errónea sobre las elecciones. Las grandes plataformas de redes sociales, dijo, “todavía simplemente no están haciendo lo suficiente para detener las amenazas a la democracia”.

SUCEDERÁN ERRORES, MIENTRAS EL RELOJ ESTÁ EN MARCHA

Las elecciones implican los esfuerzos combinados de decenas de miles de personas que trabajan bajo presión. Se esperan errores, por lo que existe un sólido sistema de controles y equilibrios para garantizar que se encuentren y corrijan los errores.

Si se sacan de contexto, las historias sobre máquinas de votación defectuosas, papeletas confundidas o incluso vehículos “sospechosos” que llegan a los centros electorales pueden convertirse en alimento para el próximo mito del fraude electoral.

Y con tanto trabajo por hacer a un ritmo tan rápido, los trabajadores electorales, los funcionarios locales e incluso los medios pueden tener poco tiempo para rechazar tales afirmaciones antes de que se vuelvan virales.

En Georgia, en 2020, una fuga de agua en un sitio donde se contaban las boletas se usó para tejer una historia descabellada de fraude electoral. En Arizona, la elección de bolígrafos que se les dio a los votantes para llenar las boletas condujo a afirmaciones igualmente absurdas.

Para evitar caer en una afirmación engañosa, consulte varias fuentes, incluidas las oficinas electorales locales. Cualquier irregularidad significativa en la votación será cubierta por múltiples medios de comunicación y abordada por los funcionarios electorales. Sea escéptico con las afirmaciones de fuentes de segunda mano, dijo Shaye-Ann McDonald, investigadora de comportamiento en la Universidad de Duke que estudia formas de mejorar la resistencia a la información errónea.

La desinformación más viral a menudo provoca ira o miedo que motiva a los lectores a volver a publicarla antes de que hayan tenido tiempo de considerar con frialdad la afirmación subyacente.

“Cuando lees sobre algo que provoca una emoción fuerte, debería ser una señal de advertencia”, dijo McDonald.

UN RETO MULTILINGÜE

Justo antes de las elecciones de 2020, los anuncios de Facebook en español afirmaban falsamente que Biden, un demócrata, era comunista. En otras plataformas, las publicaciones advirtieron a los latinos en los EE. UU. que no votaran en absoluto.

La desinformación en idiomas distintos del inglés es una preocupación particular citada por los investigadores que dicen que las principales plataformas, la mayoría de ellas con sede en los EE. UU., se centran en la moderación de contenido en inglés. Los sistemas automatizados escritos para detectar información errónea en inglés no funcionan tan bien cuando se aplican a otros idiomas.

“A pesar de que (las empresas de tecnología) están moderando el contenido en inglés, son aún peores cuando se trata de idiomas distintos del inglés”, dijo Jessica González, codirectora ejecutiva de Free Press, una organización sin fines de lucro que trabaja en temas de justicia racial y tecnología.

¿DESINFORMACIÓN POR TEXTO?

Si bien la información errónea sobre las elecciones se propaga fácilmente en las grandes plataformas de redes sociales como Facebook, también se ha arraigado en una larga lista de plataformas menos familiares: Gab, Gettr, Parler y Truth Social, la plataforma de Trump.

Mientras tanto, TikTok se ha convertido en una red clave para los votantes más jóvenes y los políticos que quieren llegar a ellos. La plataforma, propiedad de una empresa china llamada ByteDance, ha creado un centro electoral para conectar a los usuarios con información confiable sobre elecciones y votaciones. Pero, no obstante, persiste la desinformación .

El problema no se limita a las redes sociales. La cantidad de reclamos falsos transmitidos por mensaje de texto y correo electrónico ha aumentado constantemente en los últimos años. El verano pasado, los votantes demócratas en Kansas recibieron mensajes de texto engañosos que les decían que votar sí en un próximo referéndum protegería el derecho al aborto; lo contrario era cierto.

AMENAZAS EXTRANJERAS Y DOMÉSTICAS

Los esfuerzos rusos para interferir en las elecciones estadounidenses se remontan a años atrás, y hay indicios de que China e Irán están intensificando su juego.

Las empresas tecnológicas, los funcionarios gubernamentales y los investigadores de desinformación dicen que están monitoreando dicha actividad antes de las elecciones intermedias. Pero la amenaza de desinformación que plantean los grupos nacionales puede ser mucho mayor.

MUSK Y TWITTER

La compra de Twitter por parte de Elon Musk apenas unas semanas antes de las elecciones de 2022 puso patas arriba los planes de esa plataforma para combatir la desinformación antes de las elecciones intermedias.

Musk despidió rápidamente al ejecutivo que había supervisado la moderación del contenido. Durante el fin de semana, publicó un tuit que avanzaba una teoría de conspiración sin fundamento sobre el ataque a Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, antes de eliminarlo.

Musk se ha llamado a sí mismo absolutista de la libertad de expresión y dijo que no estaba de acuerdo con la decisión de expulsar a Trump de la plataforma por incitación a la violencia el 6 de enero de 2021.

Ha dicho que un comité de moderación de contenido examinará posibles revisiones a las reglas de Twitter, pero que no se harán cambios hasta después de las elecciones.

“Nos mantenemos atentos a los intentos de manipular las conversaciones sobre las elecciones intermedias”. Yoel Roth, jefe de seguridad e integridad de Twitter, tuiteó el martes.