Rechazan uso de violencia las figuras políticas del Valle

Representantes políticos, republicanos y demócratas de todo el Valle del Río Grande, reaccionan a lo que se está investigando como un presunto intento de asesinato del expresidente Donald Trump.

Trump recibió disparos durante un mitin en Pensilvania el sábado, dijeron las autoridades.

El Servicio Secreto de Estados Unidos emitió un comunicado después del tiroteo diciendo que el presunto pistolero estaba muerto, un espectador murió y otros dos resultaron gravemente heridos.

A continuación se presentan las reacciones de los representantes del Valle. La publicación se actualizará a medida que más representantes emitan declaraciones.

El congresista Henry Cuéllar

Mis pensamientos y oraciones están con el expresidente Donald Trump y su familia. La violencia política no tiene cabida en nuestro país. Agradezco al personal de las fuerzas del orden y a los servicios de emergencia por su labor fundamental durante este momento difícil.

El representante Vicente González

La violencia política nunca es la respuesta. Gracias a los servicios de emergencia y al Servicio Secreto por hacer su trabajo y mantener el orden. Rezo por el expresidente Trump y por nuestro país. Debemos unirnos contra cualquier tipo de violencia.

Representante Mónica De La Cruz

Pido a todos los habitantes del sur de Texas que se unan a mí para orar por el presidente Trump y su familia esta noche. Muchas de nuestras familias huyeron de la violencia política en América Latina y, independientemente de la afiliación política, todos podemos estar de acuerdo en que no hay lugar para eso aquí. Estoy profundamente preocupado por los acontecimientos de hoy, pero me consuela saber que el presidente Trump es fuerte. Estados Unidos necesita un liderazgo fuerte. No podemos seguir por este camino del caos.

Eddie Treviño, Jr. juez del Condado de Cameron

Este es un acontecimiento horrible y no hay lugar para la violencia política, punto. Necesitamos tener un discurso civil y ejercer nuestros derechos democráticos de manera pacífica. Mis pensamientos y oraciones están con el ex presidente y los transeúntes inocentes que perdieron la vida o resultaron heridos.

Representante, Mónica De La Cruz.