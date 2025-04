Desaparición de cascada en el Río Santa Catarina

MONTERREY, NL.- La "cascada" que surgió en un talud del Río Santa Catarina, tras la tormenta 'Alberto', se está secando.

En la Colonia La Rivera, vecinos señalaron que luego de que personal de Agua y Drenaje acudió a la zona para realizar mediciones, el agua empezó a disminuir.

Olga Estrada, habitante de la zona desde hace más de 30 años, informó que tras casi 10 meses de derramarse agua, el flujo desapareció hace siete días.

"Fue el viernes o el sábado pasado cuando dejó de pasar el agua", dijo, "no me di cuenta bien, es que ya no la escuché y me asomé y vi que estaba seco".

Señaló que esta es la primera ocasión en los 30 años que lleva de vivir en la zona, en la que el agua fluye durante meses día y noche.

El agua brotó desde finales de junio pasado.

La "cascada" era perceptible desde la Avenida Morones Prieto.

El pasado 20 de octubre, EL NORTE publicó que el director de Agua y Drenaje dio a conocer que el agua de esa zona surgía de un acuífero subterráneo que desbordaba la capacidad de un acueducto del organismo.

Juan Ignacio Barragán estimó que por esa situación se derramaban uno 500 litros por segundo, el equivalente al 20 por ciento de los 2 mil 500 litros de la capacidad total del acueducto.

Pero el funcionario aseguró que ésta no se desperdiciaba, pues al correr por el Río Santa Catarina, terminaba en la Presa El Cuchillo.

Vecinos de la zona manifestaron que todavía esta semana algunas personas aprovechaban el agua para bañarse.

"Es agua limpia y pues todavía hasta hace unos días venían algunos a bañarse", dijo Mayra Salazar.

Trabajadores que atraviesan el Río Santa Catarina y pasan por la zona cuestionaron que desde hace meses el agua estuviera derramándose.

"Duró mucho, pero decían que no se perdía, que como se iba por el mismo río", expresó uno.