Rechaza política de fronteras abiertas

El juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el miércoles. Sirvió como testigo de la actual crisis fronteriza.

Samaniego habló sobre el impacto de la crisis en la frontera en la primera de una serie de audiencias para revisar las políticas de inmigración y seguridad del presidente Biden.

En su comparecencia, Samaniego rechazó estar a favor de una política de fronteras abiertas. Además, señaló que los inmigrantes no transportan droga ni están involucrados en el narcotráfico.

Los republicanos critican a Biden por su manejo de la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México, según información de The Texas Tribune publicada por el Diario de El Paso

La congresista demócrata por El Paso, Verónica Escobar, presentó al juez Samaniego. Otros testigos incluyeron a un sheriff de Arizona y al líder de la organización antifentanilo Forever 15 Project.

Samaniego enfrentó duros cuestionamientos de los legisladores republicanos. Presentó una perspectiva alentadora sobre la crisis que los representantes republicanos criticaron rápidamente.

"Vi que ellos (los republicanos) no eran muy racionales sobre la forma en que abordan la forma en que entendemos, lo que la congresista y yo sabemos con certeza, lo difícil que es. Simplemente hablaron de eso teóricamente, cuando dijeron que deberíamos detener a los inmigrantes hasta que estén listos para ser examinados", señaló Samaniego al término de la reunión.

"Ésa es probablemente una de las cosas más ridículas que he escuchado. Porque no tienen el espacio, no tienen el personal, pensaron que era la solución. Fue muy desalentador", agregó.