Denver, nueva ruta migratoria

La ciudad ha establecido un límite de 14 días para las estadías en los refugios de emergencia y está negociando con otras agencias y organizaciones sin fines de lucro sobre la apertura de instalaciones a más largo plazo. No está claro todavía cómo afectará el flujo hacia Denver la nueva política de migración de Biden, que abrió 30,000 cupos mensuales adicionales para solicitantes de asilo de Venezuela y otras tres naciones latinoamericanas. "En realidad creo que esto no es algo pasajero", declaró Piper. "Ahora Denver está en esa ruta y no creo que esto cambie al menos en los próximos cinco o seis meses".