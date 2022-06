Comunidades en duelo y repudian a periodistas

Uvalde, Tx.- Mientras un grupo de periodistas se paraba frente a una funeraria para presenciar el servicio de un niño asesinado en la masacre de la escuela Uvalde, algunas personas que pasaban no disimularon su enojo. "Ustedes son la escoria de la Tierra", dijo una mujer, observando las cámaras.

Ciclistas de Guardians of the Children usan sus gorras para tratar de impedir que el fotoperiodista Kevin Downs cubra el funeral de Nevaeh Bravo, una de las víctimas del tiroteo.

A los periodistas se les pide que expliquen lo sucedido y, a veces, que hagan preguntas incómodas en lugares donde muchas personas quieren que las dejen solas para llorar. ¿Es posible hacerlo mejor, coexistir en un momento del que nadie quiere ser parte?

Los ánimos se han caldeado en Uvalde. A una periodista le dijeron: "Espero que toda tu familia muera en una masacre".

Algunos son amenazados con arresto por allanamiento de morada mientras se encuentran en propiedad pública. Un grupo llamado "Guardianes de los Niños" bloqueó las vistas de las cámaras, a menudo con el apoyo de la policía.

Sin embargo, también hay personas como Ben González, quien se acercó a los reporteros cerca de la funeraria después de escuchar a la mujer gritar que no habla por todos. "Gracias por documentar esta tragedia", dijo. "Revisaremos las fotos que tome y lo apreciaremos".

La sombreada plaza del juzgado en Uvalde ha sido salpicada de marquesinas erigidas por equipos de noticias de televisión.

Los periodistas estaban estacionados en la Escuela Primaria Robb, donde ocurrió el tiroteo, cerca de un monumento improvisado lleno de flores, animales de peluche y mensajes.

En el Starbucks local, donde van a trabajar muchos periodistas, se reservan mesas para los residentes de Uvalde.

Estos son los signos típicos de la invasión de periodistas que acompañan este tipo de hechos.

"Respeto los deseos de las personas si quieren que me vaya", dijo Guillermo Contreras, escritor principal del San Antonio Express-News. "Para el segundo día (después del tiroteo), la gente estaba abrumada. La ciudad ha sido invadida por los reporteros. Prácticamente no había ningún lugar al que pudieras ir sin encontrarte con los medios".

Como la mayoría de sus colegas, Contreras trata de ser sensible a lo que está pasando la gente de Uvalde. Tiene una hija de 10 años en casa.

"Cuando estás en el epicentro de una situación como esa, realmente necesitas protección", dijo Michele Gay, quien perdió a su hija Josephine en el tiroteo en la escuela de Newtown hace una década. "Realmente no estás en un estado mental para ofrecer tus sentimientos frente a la cámara".

Gay dijo que no tenía idea del alcance de la atención que se le dio a la historia hasta que el policía estatal asignado para proteger a su familia los llevó por la ciudad para ver los monumentos.

"Al principio, estaba enojado", dijo Gay, cofundador y director ejecutivo de Safe and Sound Schools, un grupo de defensa. "Se sintió invasivo. Se sintió doloroso... Al mismo tiempo, hubo miembros de los medios que fueron muy considerados, cariñosos y compasivos".

Mensaje dirigido a periodistas afuera del cementerio de Hillcrest durante el entierro de una de las víctimas.

CUESTIONABLES

En general, los periodistas hacen un mal trabajo al explicar lo que hacen y no se ponen en el lugar de las personas a las que entrevistan, muchas en el peor día de sus vidas, dijo Joy Mayer, exprofesora de periodismo.

"Es realmente válido que las personas de esa comunidad se sientan abrumadas y resentidas", dijo Mayer, directora de Trusting News, que ayuda a los miembros de los medios a mejorar su relación con el público.

Kelly McBride, experta en ética periodística del Poynter Institute for Media Studies, aconseja a las organizaciones de noticias que se preparen mejor cuando se les asignen estas historias. La mayoría de las entrevistas en la calle indican que este trabajo no se ha hecho; las personas en estado de shock y trauma, dijo, no deberían tener que tomar una decisión en el acto sobre cómo tratar con un reportero.

Elogió a CNN por manejar con sensibilidad la entrevista de una joven sobreviviente del tiroteo que se untó con la sangre de un compañero de clase muerto para parecer muerta. CNN informó sobre lo que dijo la niña, pero no la mostró ni reprodujo su voz.

CONTRASTES

Ana Rodríguez, quien perdió a su hija Maite en el tiroteo, se sentó en la mesa de su comedor para contarle a The Associated Press cómo la niña aspiraba a convertirse en bióloga marina. No quería que su rostro apareciera en la cámara para desviar la atención de su hija.

A veces hay poco tiempo para prepararse. A Tony Dokoupil de CBS News le dijeron que tomara un avión a Texas. Rápido. Dokoupil dijo que trató de alejarse de la manada y tocar puertas; en un caso, se encontró con alguien cercano a una niña que murió, y le ayudó a concertar una entrevista con sus padres.

Encontró a los residentes educados y respetuosos incluso cuando no querían hablar. Algunas personas le agradecieron por estar allí y contar las historias.

Michele Gay recomienda que los periodistas centren su atención en las personas que han perdido la vida, no en los perpetradores. Ha habido un marcado esfuerzo por parte de las organizaciones de noticias para minimizar las menciones de tiradores, aunque a Gay le preocupaba haber visto más después de Uvalde.

CNN usó un equipo de etiqueta para vigilar a Pete Arredondo, el jefe de policía de las escuelas que dirigía las operaciones, y obtener una entrevista de emboscada.

"Hay personas que apoyan la aplicación de la ley", dijo Contreras. "Es un pueblo pequeño; la gente se conoce. De repente, la gente está señalando con el dedo a los oficiales que conoces, así que hay una división".

Para las personas en comunidades como Newtown y Uvalde inmediatamente después de estas historias, la pura repetición a menudo es agotadora.

"Si ha habido una entrevista aquí, ha habido 150", dijo un comerciante del centro que, como muchos en Uvalde, no quería su nombre en una noticia. "Quiero decir, ¿cuántas veces puedes entrevistar a personas que no saben nada?"

Hay algunas sugerencias de lo que se conoce en la industria como un grupo, donde un puñado de reporteros hace preguntas a los funcionarios e informa las respuestas a un grupo más grande. Esto se usa más en la Casa Blanca.

Pero McBride dijo que esto conduce inevitablemente a un periodismo menos agresivo. La mayoría de los reporteros están motivados por el impulso de obtener cosas que sus competidores no obtienen. Se intentó en algunos casos en Uvalde y resultó insatisfactorio, dijo Contreras.

Las cosas se calmaron en Uvalde el pasado fin de semana. Solo un camión de televisión satelital permaneció en la escuela Robb, y solo un puñado de periodistas estaban en la plaza del juzgado el sábado.

No se puede evitar el impacto que la afluencia de periodistas trae a una comunidad tranquila. Weiss recuerda haber sido rodeado por reporteros después de salir de una reunión con los padres. No sabía qué decir. Pero en general, el monseñor católico dijo que la prensa le parecía respetuosa y que ha llegado a comprender la importancia de su papel.

"Necesitábamos difundir la historia y mantener esta historia", dijo Weiss. "Porque en 10 años, ¿qué ha cambiado? En todo caso, ha empeorado".