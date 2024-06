Cierran elegidos filas con el presidente Biden y acallan críticas

WASHINGTON, DC.- El presidente estadounidense Joe Biden trabajó enérgicamente el viernes para calmar la ansiedad de los demócratas por su vacilante actuación en el debate que sostuvo la víspera con el expresidente Donald Trump, mientras que los miembros elegidos de su partido cerraron filas con él para tratar de acallar las especulaciones de que podría ser reemplazado como candidato.

Las vacilaciones y divagaciones de Biden, sobre todo al principio del debate, avivaron las inquietudes incluso de los miembros de su partido de que a los 81 años de edad no está a la altura de la tarea de liderar el país durante otros cuatro años. Ello creó un momento de crisis para el equipo de campaña de Biden y su presidencia, ya que los miembros de su partido coquetearon con posibles reemplazos, y los donantes y partidarios no pudieron contener su preocupación por su actuación contra Trump.

Biden pareció reconocer las críticas durante un mitin en Raleigh, Carolina del Norte, y dijo: "Ya no debato tan bien como solía hacerlo". Pero, añadió, "sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas". Hablando durante 18 minutos, Biden parecía mucho más animado que la noche anterior mientras criticaba a Trump por sus "mentiras" y por realizar una campaña destinada a "la venganza y el ajuste de cuentas".

"La opción en esta elección es simple", dijo Biden. "Donald Trump destruirá nuestra democracia. Yo la defenderé".

Y añadió, en alusión a su candidatura: "Cuando te derriban, te levantas".

Incluso antes del debate, la edad de Biden había sido una preocupación para los votantes, y el enfrentamiento del jueves por la noche pareció reforzar esas inquietudes ante quizás la audiencia más grande que obtendrá en los cuatro meses que faltan para el día de las elecciones.

En privado, su equipo de campaña trabajó para aplacar las preocupaciones y mantener a los donantes y los allegados a bordo. Los legisladores demócratas reconocieron el viernes la mala actuación de Biden, pero trataron de sofocar las especulaciones de que lo reemplazarán como su abanderado, y en lugar de eso dirigieron la atención a los ataques y mentiras de Trump.

"Bueno, el presidente no tuvo una buena noche, pero tampoco Donald Trump con mentira tras mentira y su visión sombría para Estados Unidos", dijo el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, a The Associated Press el viernes, horas antes de que presentara al presidente en Raleigh. "No podemos enviar a Donald Trump de regreso a la Casa Blanca. Es una amenaza existencial para nuestra nación".

El expresidente Barack Obama respaldó a su antiguo vicepresidente, y publicó en X: "Las malas noches de debate suceden". Aludiendo a su propia mala actuación en el primer debate de su campaña de reelección de 2012. Obama continuó: "Confíen en mí, yo lo sé. Pero esta elección sigue siendo una decisión entre una persona que ha peleado por la gente común toda su vida y alguien que sólo piensa en sí mismo".

"Anoche nada de eso cambió, y es por eso que hay mucho en juego en noviembre", agregó.





Trump se regodea con desempeño de Biden

CHESAPEAKE, Virginia.- El expresidente Donald Trump se regodeó el viernes de la actuación a menudo titubeante del presidente Joe Biden en el primer debate rumbo a las elecciones de noviembre, diciendo que los demócratas no tienen mejores opciones al tiempo que calificó al mandatario demócrata como "el presidente más incompetente" de la historia de Estados Unidos.

Trump habló ante miles de seguidores el viernes en un mitin en Chesapeake, Virginia, un día después de que la decepcionante actuación de Biden despertara preocupación entre sus aliados y otros demócratas que esperaban un candidato más vigoroso para asegurar y mejorar sus posibilidades de reelección. Biden vaciló repetidamente, hizo pausas y no pudo completar frases, lo que llevó a algunos a preguntarse si podrían sustituirlo como candidato.

"La pregunta que todo votante debería hacerse hoy no es si Joe Biden puede sobrevivir a una actuación de 90 minutos en un debate, sino si Estados Unidos puede sobrevivir a cuatro años más del corrupto Joe Biden en la Casa Blanca", dijo Trump.

Trump repitió varias de las afirmaciones falsas que hizo el jueves, incluida la de los abortos en las últimas etapas del embarazo, y volvió a describir como "rehenes" a los insurrectos que han sido enjuiciados por asaltar el Capitolio para tratar de anular su derrota hace cuatro años. También aplaudió un fallo de la Corte Suprema federal que se conoció horas antes el viernes y que limita una ley federal sobre obstrucción que se ha utilizado para acusar a Trump y a cientos de acusados por los disturbios en el Capitolio. Y pidió su liberación.

"Que liberen ya a los rehenes del 6 de enero. Deberían liberarlos ahora por lo que han pasado", afirmó, añadiendo que el fallo "fue algo grandioso para la gente que ha sido tratada de manera tan horrible"

Trump lleva tiempo insinuando que las personas acusadas por los disturbios han sido enjuiciadas injustamente, y sigue promoviendo mentiras y teorías no probadas sobre fraude electoral.

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, apareció junto a Trump el viernes, diciendo que iba a trabajar para asegurar una victoria de Trump en un estado que Biden ganó en 2020.

"Se trata de fuerza frente a debilidad", dijo Youngkin a los partidarios de Trump. "Hemos visto el Estados Unidos débil que ha creado Joe Biden, y todos hemos vivido el Estados Unidos fuerte que Donald Trump construyó".

Trump dijo que no creía que Biden pudiera abandonar la carrera, mencionando los exhortos de algunos demócratas y columnistas que piden que Biden se haga a un lado. Luego criticó a otros demócratas renombrados como el gobernador de California Gavin Newsom, la vicepresidenta Kamala Harris y la ex primera dama Michelle Obama.

Trump dijo que estaría muy contento de ir contra Harris, que es la compañera de fórmula de Biden.

Harris no puede sustituirle en la cabeza de la candidatura por defecto si Biden decide hacerse a un lado.

No hay indicios de que Biden esté dispuesto a poner fin a su campaña. Y sería casi imposible para los demócratas sustituirlo a menos que él decida apartarse.

Christopher James Caton, de 49 años, de Virginia Beach, salió de su casa a las 4:30 de la madrugada para ver a Trump el viernes.

"Trump estuvo increíble", dijo Caton sobre el debate del jueves por la noche. "Estaba encendido. Estuvo firme. No tartamudeó".

Incluso los demócratas tienen que admitir que Biden tuvo una actuación pobre, afirmó Caton.