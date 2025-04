Cazzu calienta motores con "Latinaje"

Cazzu ha soltado algunos de sus temas más candentes, como "La Cueva" y "Con otra", canciones que han causado revuelo entre sus seguidores, quienes no han tardado en relacionarlas con su expareja, Christian Nodal, y Ángela Aguilar. Aunque estos éxitos han generado bastante polémica, lo que ha mostrado hasta ahora es sólo un cachito de lo que está por venir. La cantante ya reveló la fecha en la que podremos disfrutar de su esperado álbum completo.

La intérprete de "Nena Trampa" hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un adelanto audiovisual que revela parte del concepto detrás de su nuevo trabajo.

¿Cuándo se estrena "Latinaje", el nuevo álbum de Cazzu?

En el video, la rapera argentina aparece al natural, sin ropa en algunas tomas, recorriendo distintos paisajes. Se la ve nadando, mostrando sus tatuajes, sonriendo y mirando a la cámara con serenidad. Al fondo, se aprecian colinas y escenarios abiertos.

La narración en off la presenta con una copla que dice: "Aquí les traigo una copla desde el norte de Argentina, aunque usted no me conoce, yo soy de América Latina". Después aparece el mensaje: "Latinaje 24.04. Un disco, un viaje, muchas historias".

Hace poco, la artista había compartido algunas imágenes sensuales en un entorno natural, adelantando la estética de este nuevo lanzamiento. El disco estará disponible el 24 de abril, y la noticia fue bien recibida por sus fans. Entre los comentarios, destacó el de su hermana Flor, quien escribió: "Dale", acompañado de un cactus y un corazón.

Nodal quedó atrás

Cazzu está más centrada que nunca en su carrera y en su hija Inti, fruto de su relación con Nodal. Aunque su nombre ha estado envuelto en rumores tras la separación, la artista dejó en claro que no tiene ningún resentimiento hacia él ni hacia Ángela Aguilar.

En una entrevista para el canal argentino América TV, habló sobre su relación con el padre de su hija y sobre la cantante, actual pareja de Nodal. Ante la pregunta de si le molestaban las declaraciones públicas de Ángela, respondió con calma:

"Nada, yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos".

Incluso aseguró que desea lo mejor para ambos: "De hecho, me alegra; si están bien, eso me pone bien".