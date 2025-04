Declaraciones de Efraín Juárez sobre eliminación de Pumas en Concachampions

Aunque la eliminación de la Concachampions le duele a Pumas, su entrenador, Efraín Juárez, asegura que no es un fracaso.

El director técnico de los felinos aseguró que no tiene nada qué reprocharles a sus jugadores, pues todos y cada uno se brindaron al máximo.

"Intentamos por un lado y por el otro, tuvimos una desatención en el minuto 93 el partido se va además el marcador fue empate.

"No lo veo como un fracaso, no tengo problemas con esa palabra, yo he tenido más fracasos que éxitos en la vida, Pero no hay ningún reproche, me encantaría decir que fallamos en esto o que el equipo se achicó, pero no fue así", afirmó Juárez.

El entrenador de Pumas agregó que mañana mismo durante el entrenamiento matutino su misión será levantar al equipo para el partido del sábado contra FC Juárez, poniendo toda su atención a la Liga.

Por su parte, Jesper Sørensen, entrenador del Vancouver Whitecaps, se dijo feliz por el resultado, que pese a que no fue triunfo, le permitió avanzar a semifinal.

"Es un resultado asombroso para el grupo y para todos los que aquí trabajamos", aseguró Sørensen.