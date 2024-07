El fallido asesino llegó en auto con explosivos

El empleado de un asilo de ancianos de los suburbios de Pittsburgh, que intentó asesinar al expresidente Donald Trump, era un republicano registrado que llenó con explosivos el vehículo en que condujo hasta el evento de campaña realizado a una hora de distancia de su casa.

Funcionarios policiales trabajaban el domingo para averiguar más sobre Thomas Matthew Crooks, de 20 años y residente de Bethel Park, Pensilvania, para determinar qué lo llevó a dispararle al expresidente desde una azotea cercana matando a un espectador, antes de ser abatido por miembros del Servicio Secreto.

El FBI dijo el domingo que aún no ha identificado una ideología subyacente ni documentos o publicaciones en redes sociales con amenazas por parte de Crooks, quien se graduó de la escuela secundaria hace dos años y no tenía antecedentes penales, según registros judiciales públicos. El FBI cree que Crooks actuó por su cuenta.

La persona asesinada se trataba de Corey Comperatore, de 50 años, y exjefe de bomberos de la zona, quien según el gobernador de Pensilvania, murió como un "héroe" al abalanzarse sobre su familia para protegerla.

Parientes de Crooks no respondieron de momento a mensajes que les envió The Associated Press. Su padre, Matthew Crooks, le dijo a la cadena CNN el sábado por la noche que estaba tratando de dilucidar "qué diablos está pasando", pero no haría declaraciones sobre su hijo, sino hasta después de que hablara con la policía. Un funcionario del FBI les dijo a reporteros que la familia de Crooks está cooperando con los investigadores.

Crooks se graduó de la Escuela Secundaria "Bethel Park", en 2022. En un video de la ceremonia de graduación, publicado en Internet, se le puede ver mientras atraviesa el escenario para recibir su certificado. El joven es de complexión delgada y lleva anteojos. El distrito escolar indicó que cooperará plenamente con los investigadores.

En su último año en la secundaria, Crooks fue uno de varios estudiantes que recibieron premios por su desempeño en Matemáticas y Ciencia, según una noticia publicada en el diario Tribune-Review en su momento.

Crooks intentó ingresar al equipo de tiro de la escuela, pero fue rechazado por su mala puntería, dijo Frederick Mach, actual capitán del equipo, quien iba unos años atrás de Crooks en la escuela.

Jason Kohler, quien asistió a la misma secundaria pero no compartió ninguna clase con Crooks, dijo que Crooks era víctima de acoso en la escuela y nadie se sentaba junto a él en el almuerzo. Otros estudiantes se burlaban de él por el tipo de ropa que vestía, incluidos atuendos de cacería, señaló Kohler. "Era acosado casi todos los días", dijo Kohler a la prensa. "Era un marginado, y ustedes saben cómo son los chicos de estos días".

Crooks trabajaba en un asilo de ancianos en el puesto de asistente nutricional, un empleo que por lo general involucra la preparación de alimentos. Marcie Grimm, administradora del asilo Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation, señaló en un comunicado que estaba "conmocionada y triste de enterarse de su participación". Grimm añadió que en la revisión de antecedentes de Crooks al momento de su contratación no se halló nada inadecuado.