El nuevo proyecto musical de Sian Chiong

Hace mucho que Sian Chiong le dio vuelta a la página respecto a su participación en La Casa de los Famosos México, y si hoy le preguntaran si volvería a participar en otro reality, el artista cubano afirma ya no estar interesado, porque ahora su enfoque está en su propuesta musical.

El actor y cantante de 31 años promueve su EP, que todavía no tiene nombre, que se enfoca en los sonidos urbanos fusionados con géneros como el pop y el regional mexicano, que muestra en su sencillo "Parisiando".

"Nunca voy a dejar la actuación, es mi pasión, es de lo que me gradué, lo que estudié, me apasiona el alma, me siento realizado y feliz, aunque el corazón me brinca de emoción cuando estoy trabajando como cantante", expresó Sian en entrevista.

Las letras de su álbum son de su autoría, excepto "Despacio", en la que compartió la composición con una fan.

De sus ritmos, adelantó que el sencillo "Parisiando" suena urbano con un toque regional mexicano; "Enero" tiene una base de cumbia; la canción "Cosa de Locos" es acústico, adornado con cinco guitarras; "Despacio" se escucha urbana, con tintes tropicales; "Complicidad" suena techno y urbano, y "Dime Tú" es la mezcla del pop urbano.

Si le dieran a elegir entre la actuación y la cantada, Sian no quiere divorciarse de una ni de la otra. Su idea idea es poder combinar ambas facetas.

"Nunca voy a dejar la actuación. Me gustaría ser un artista completo, que me dieran muchos papeles diferentes. Que la gente diga: '¡Wow!, no se parece nada uno al otro', 'Su histrionismo es muy grande'. Quiero que me consideren uno de los mejores actores de mi generación, y como cantante, me gustaría estar llenando foros y estadios", aseguró.

Aunque a México llegó hace siete años y desde entonces ha trabajado como actor, fue su paso por La Casa de los Famosos México la plataforma que lo expuso ante un público masivo.

Sin embargo, la experiencia fue agridulce porque al salir del reality se encontró con el repudio de mucha gente.

"La oportunidad que me dio La Casa de los Famosos fue algo que en lo personal agradezco, porque tanta exposición hace que por lo menos ciertas personas puedan llegar a conocerte un poco más, quizás no como persona exactamente, porque ahí no estás cien por ciento siendo uno, lo que haces es show, dando contenido", explicó.

"Espero que la música que estoy lanzando y los proyectos que estoy trayendo sobre la mesa sean del interés del público. No estoy interesado en entrar a otro reality, uno es suficiente".

Recientemente Sian actuó en la telenovela Las Hijas de la Señora García, donde interpretó el personaje de Mateo, que define como "el justiciero de la historia".

Además, hace recién estrenó en CDMX la obra Clue, El Juego de la Sospecha, bajo la producción de Morris Gilbert, que marca su debut en teatro en México y lo hace con una historia de farsa en la que interpreta a tres personajes.