Arraigados en la misma sed de poder

Los misterios de ambos asuntos perduran a medida que la investigación de la Cámara sobre el levantamiento del 6 de enero de 2021 en el Capitolio se cruza con el 50 aniversario de Watergate de esta semana.

¿Se puede encontrar una prueba irrefutable en los engaños de Donald Trump? ¿O ya lo vimos cuando convocó a sus partidarios enojados a un momento "salvaje" en Washington, los llamó a "luchar como el infierno" y reflexionó que tal vez su vicepresidente, uno de los pocos hombres "no" en su dócil camarilla, ¿Debería ser ahorcado como exigían los sublevados?

Trump había perdido las elecciones y buscaba aferrarse al poder. ¿Pero Nixon? Una pregunta clave puede ser por qué se molestó en volverse rebelde.

Nixon estaba en un camino cómodo hacia la reelección cuando ladrones torpes vinculados a su comité de campaña irrumpieron en la sede del Partido Demócrata en el edificio de oficinas de Watergate hace 50 años el viernes y fueron atrapados.

La exposición capítulo tras capítulo de su encubrimiento y los esfuerzos por obstruir la justicia lo llevaron a dejar el cargo casi dos años después cuando renunció en lugar de enfrentar una posible condena en un juicio político . Tres líderes republicanos del Congreso fueron a la Casa Blanca y lo ayudaron a convencerlo de que estaba condenado.

En contraste, Trump estaba desesperado, después de haber perdido de manera convincente las elecciones de 2020 cuando envió a sus propios bravucones (abogados, ayudantes, parásitos), así como a la mafia violenta en el Capitolio en una búsqueda para cambiar los resultados y mantenerlo en el cargo. Pocos en su partido lo instaron públicamente a aceptar la derrota.

Michael Dobbs, autor de "King Richard: Nixon and Watergate — An American Tragedy" de 2021, dijo que el sistema funcionó en Watergate porque el Congreso, los tribunales y la prensa hicieron su trabajo al establecer una cadena de actividad criminal que llevó a Nixon a renunciar.

"El sistema estaba bajo estrés entonces", dijo, "pero está bajo un estrés mucho mayor hoy".

Cuando el comité Watergate del Senado llevó a cabo sus audiencias históricas a partir de mayo de 1973, la inflación se dirigía hacia el 9% a finales de año, más o menos donde está ahora . El mercado de valores colapsó. Entonces, como ahora, la gente tenía distracciones apremiantes.

Pero los estadounidenses quedaron fascinados por el espectáculo de un presidente hundiéndose lentamente en la desgracia. Más del 70% dijo en una encuesta de Gallup que vio las audiencias televisadas que se extendieron durante casi tres meses de ese verano.

Las audiencias del 6 de enero , hasta la fecha, se tratan menos de que los investigadores descubran nuevos hechos que de mostrar y contar lo que ya han descubierto en meses de trabajo metódico.

Para Dobbs, la evidencia de la participación directa de Trump en la planificación o incitación de los disturbios con la intención de anular las elecciones constituiría una prueba irrefutable nixoniana.

El desafío para la investigación del 6 de enero y cualquier enjuiciamiento que pueda seguir es "la naturaleza ambigua de las declaraciones de Trump desde un punto de vista legal", dijo. "´Fight like hell´ se puede interpretar de diferentes maneras".

Al publicar testimonios previamente grabados de asociados cercanos de Trump, el panel ha expuesto hasta qué punto el círculo de Trump sabía que su caso sobre una elección robada era una farsa. Incluso su hija Ivanka Trump no se lo creyó.

El fiscal general de Trump, William Barr, testificó que los argumentos del presidente estaban "desvinculados de la realidad" si realmente los cree.

Palabras duras pero ¿con qué efecto?

El negacionismo electoral de Trump recorre las campañas de los republicanos de extrema derecha en la temporada de elecciones intermedias de 2022 , y algunos prevalecen en sus primarias. Las audiencias de ninguna manera serán la última palabra sobre las mentiras de Trump .

"Trump es constitucionalmente incapaz de dejar pasar las críticas", dijo Cal Jillson, estudioso político de la Universidad Metodista del Sur. "Así que espere una marea creciente de recriminaciones, una lista de enemigos que se alarga y un programa de retribución que se extiende hacia el futuro.

"Otros líderes republicanos reflexionarán sobre el daño que esto podría causarle al partido", agregó, "pero, hasta el momento, no hay ningún Howard Baker en el horizonte".

Baker personificó la política de la época en el Congreso, partidista pero no venenosa. Él era el representante Liz Cheney del momento, pero en su ascenso en el Partido Republicano, no un marginado como la congresista de Wyoming en peligro de extinción, que es feroz en su desdén por Trump y sus compañeros republicanos que no lo traicionarán.

Baker expresó lealtad instintiva a Nixon al principio: "Soy tu amigo", recordó haberle dicho cara a cara cuando comenzaron las audiencias. Pero como el principal republicano en el panel de Watergate, escuchó, cuestionó, ahondó en los cientos de horas de audiencias y vio la corrupción.

Su famosa pregunta: "¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo?" – en realidad se planteó como una defensa tentativa del presidente, porque Baker esperaba que la respuesta no fuera mucho.

"Creía que era una estratagema política de los demócratas, que no llegaría a nada", dijo Baker a The Associated Press en 1992. "Pero unas pocas semanas después, me di cuenta de que había más que eso. Pensé, y más de lo que me gustó.

La persistencia y la gravedad de su interrogatorio convirtieron al senador de Tennessee, de modales afables, en un rompecorazones poco probable. Cartas de amor inundaron su oficina. Una revista femenina lo llamó "estudiante".

El comité de Watergate de cuatro demócratas y tres republicanos se formó por voto unánime en el Senado, algo sin precedentes hoy en casi cualquier tema de sustancia. Fue acusado de investigar el caso Watergate y "toda otra conducta ilegal, impropia o poco ética" en la campaña de 1972.

El comité de la Cámara del 6 de enero, en cambio, se formó con una votación de 222-190 . Los únicos dos republicanos que votaron por el comité, Cheney y el representante saliente Adam Kinzinger de Illinois, fueron puestos en él.

Donde Trump proclamó en voz alta sus quejas y provocaciones, Nixon habló en privado, o lo que pensó que era privado.

LO QUE CONDENÓ A RICHARD NIXON

Fue el sistema de grabación de la Casa Blanca que Nixon había instalado para la posteridad lo que lo condenó, cuando la Corte Suprema lo obligó a entregar las cintas.

En una conversación del 23 de junio de 1972, seis días después del robo, se escucha al jefe de gabinete de Nixon, HR Haldeman, recomendar a Nixon que le diga al FBI que abandone su investigación del robo antes de que la oficina pueda rastrear el crimen hasta el la Casa Blanca o el propio Nixon.

"Hay algunos asuntos aquí que no queremos que sigas adelante", sugirió Haldeman al jefe del FBI.

"Mm-hmm", dijo Nixon. "Mm-hmm".

"Está bien, está bien", concluyó Nixon. "Hazlo duro. Esa es la forma en que lo juegan, y esa es la forma en que lo vamos a jugar".

Esa fue la prueba irrefutable, una bala volando con el propósito de obstruir la justicia.

