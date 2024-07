El hombre más rico del mundo, Elon Musk, apuesta por Donald Trump como próximo presidente de Estados Unidos. A pesar de que cada vez que tiene ocasión el republicano denigra los coches eléctricos, principal fuente de la riqueza de Musk, el empresario ha hecho una donación significativa a un comité de acción política vinculado al candidato republicano, según ha desvelado Bloomberg.

El multimillonario, cuyo patrimonio está tasado en unos 264.000 millones de dólares, ha hecho su contribución a un grupo de bajo perfil llamado America PAC, según Bloomberg, que cita personas familiarizadas con el asunto que solicitaron el anonimato. La organización debe hacer pública su lista de donantes el 15 de julio.

La donación a la campaña de Trump es el último paso en la deriva conservadora del fundador de SpaceX y primer ejecutivo de Tesla, que también es dueño de la red social X, entre otras empresas. Musk, que antes se definía como libertario y se presentaba como independiente y apolítico, ha mostrado recientemente su cercanía con el brasileño Jair Bolsonaro o el argentino Javier Milei. Participó en un acto que contaba con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el líder de Vox, Santiago Abascal, y en las elecciones parlamentarias estadounidenses de 2022 pidió abiertamente el voto para el Partido Republicano.

Tras comprar Twitter, no solo readmitió a Trump en su red social, sino que abrió de par en par las puertas a los bulos y teorías conspiranoicas de extrema derecha, que él mismo se ha encargado de divulgar con frecuencia. Ataca con desprecio la ideología woke (concienciada, progresista) y ataca sin tregua al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aunque se tenga que valer para ello de noticias falsas.

La inyección de dinero de Musk se produce en un momento en el que Trump ha superado a Biden en captación de fondos con la ayuda de donantes corporativos y de Wall Street. El expresidente ha ido recuperando el favor de numerosos multimillonarios que le dieron la espalda tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La recaudación de fondos del propio Biden se ha frenado tras un desastroso debate que llevó a destacados donantes demócratas a cancelar sus donaciones. Varios donantes destacados han anunciado en las últimas semanas que retiran su apoyo al presidente. Entre ellos están el cofundador de Netflix Reed Hastings; el magnate hotelero Stewart Bainum Jr; Abigail Disney, heredera de la fortuna de la familia Disney, el filántropo Gideon Stein y muchos otros menos conocidos.

Este viernes, The New York Times publicaba que dos fuentes dicen que varios destacados donantes demócratas le han dicho a Future Forward —organización que el diario califica como el más importante comité de acción política pro Biden—, que unos 90 millones de dólares en aportaciones a dicha firma están en suspenso si el candidato es el presidente. Se trata de donaciones de multimillonarios, varias superiores a los 10 millones de dólares, según el diario, que no aclara si entre ellas están algunas de las que ya se han suspendido públicamente, como las de Reed Hastings, contribuyente habitual de dicha organización. Un asesor de dicho comité señala al diario neoyorquino que el grupo espera que el flujo de dinero se reanude cuando se supere la actual incertidumbre.

Musk dijo a principios de este año que no preveía financiar ni la campaña de Trump ni la de Biden, pero parece haber cambiado de opinión. Entre las organizaciones externas que respaldan a Trump, America PAC es la que más gasta en contactos directos con los votantes. Hasta ahora ha gastado 15,8 millones de dólares, de los que 13,1 millones se han destinado a operaciones sobre el terreno, según muestran los registros federales consultados por Bloomberg. También ha pagado por medios digitales, mensajes de texto y llamadas telefónicas para llegar a los votantes. El grupo se centra en la persuasión puerta a puerta y en los esfuerzos para conseguir el voto. Una reciente resolución de la FEC permite a los super PAC coordinarse con las campañas para llegar a los votantes.