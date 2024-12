Visita zar fronterizo el Valle del Río Grande: Confirma deportaciones masivas

No se puede tener una seguridad nacional sólida si no se tiene seguridad fronteriza", dijo el nuevo jefe de la Oficina de Fronteras de Estados Unidos, Homan, al centro, en su visita a Edinburg.

Por: Agencia Reforma

Noviembre 27, 2024 -

El zar fronterizo del Presidente electo, Donald Trump, Tom Homan, visitó la frontera entre México y Estados Unidos, donde reiteró que la Administración entrante llevará a cabo deportaciones masivas de migrantes.

En el marco de su visita, Dawn Buckingham, comisionada de tierras de Texas, anunció que el estado seguirá ofreciendo tierras a Donald Trump para la construcción de centros de detención que ayuden en la política de deportaciones masivas del republicano.

Homan recorrió la frontera junto con el gobernador Greg Abbott antes de hablar con soldados encargados de la Operación Lone Star en Texas.

"Déjenme ser claro: va a haber deportaciones masivas porque acabamos de pasar por una crisis de migración ilegal en la frontera. Cualquiera verá que nueve de cada diez personas que soliciten asilo terminarán con una orden de deportación", expresó Homan.

"No nos pongan a prueba. La gente quiere un país seguro. Es tiempo de hacerlo, manos a la obra".

Por su lado, Buckingham aseguró que el estado colaborará con tierras para la construcción de centros de detención de migrantes, un proyecto llamado "Iniciativa Jocelyn", en honor a una niña de 12 años, presuntamente asesinada por migrantes venezolanos.

"Tenemos 13 millones de acres en todo el estado, y si hay algo que satisfaga las necesidades del Gobierno federal, queremos que puedan utilizarlo", dijo Buckingham al Texas Tribune.

A través de una carta, la comisionada dijo que Texas está preparada para llegar a un acuerdo con el Gobierno federal para permitir la construcción de una instalación de "procesamiento, detención y coordinación" para la ambiciosa campaña de deportación masiva propuesta por el republicano.

Buckingham dijo que la oficina ya ha seleccionado algunos terrenos para la instalación, y la llama "Iniciativa Jocelyn".

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Abbott y Homan agradecieron y sirvieron comidas a cientos de soldados de la Guardia Nacional de Texas, del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y otros miembros del servicio estacionados a lo largo de la frontera durante el Día de Acción de Gracias para la Operación Lone Star en Eagle Pass y Edinburg.

"Ustedes son esenciales para mantener a Texas soberano, seguro y a salvo", dijo el gobernador Abbott. "Alguien tiene que defender el Estado de derecho, y quienes lo hacen son los hombres y mujeres de la Guardia Nacional de Texas y el Departamento de Seguridad Pública. Esta misión es fundamental para nuestro futuro. Nunca he estado más orgulloso de lo que todos ustedes han hecho. Durante este tiempo de Acción de Gracias, nosotros, como texanos y estadounidenses que estamos en lo más alto de nuestra lista, les agradecemos a ustedes y al trabajo que están haciendo hoy".

TEXAS ES MODELO EN EL PAÍS: HOMAN





"No se puede tener una seguridad nacional sólida si no se tiene seguridad fronteriza", dijo el nuevo jefe de la Oficina de Fronteras de Estados Unidos, Homan. "En Texas se ha logrado un éxito sin precedentes. Este es el modelo que podemos adoptar en todo el país. Todos los presentes deben comprender que ustedes son héroes nacionales y que están salvando a la nación. Lo que han hecho no sólo ha protegido a Texas y a los ciudadanos de Texas, sino que están protegiendo a esta nación".

Estuvieron acompañados por el presidente del Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza (NBPC), Paul Pérez; el ayudante general de Texas, el Mayor General, Thomas Suelzer; el director del DPS Steve McCraw y el zar fronterizo de Texas, Mike Banks, en las celebraciones del Día de Acción de Gracias.

"Lo que están haciendo aquí es importante", dijo el presidente de NBPC, Pérez: "Han estado protegiendo al país de todo tipo de amenazas. Todo lo que han hecho como soldados y guardias ha salvado vidas. Como veterano y como alguien que tiene un hijo que está en el ejército en este momento, quiero agradecerles por su servicio".