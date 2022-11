Realizan primer hackatón cibernético

Más de 400 estudiantes de secundaria, preparatoria y de South Texas College se reunieron en la universidad para aprender sobre seguridad cibernética durante el primer Hackaton realizado en el campus.

“Hay tantas oportunidades educativas y profesionales que conforman este campo”, dijo el presidente del programa de seguridad cibernética de STC, Francisco Salinas.

“Es una carrera gratificante sobre la que más personas necesitan aprender. Hay una gran demanda de profesionales de ciberseguridad y estos estudiantes son nuestro futuro. Algún día ocuparán estos puestos”.

En una colaboración del Departamento de Seguridad Cibernética de STC, el Programa de crédito dual de STC y el Centro de servicios educativos de la Región Uno, el evento se centró en crear conciencia y exponer a los estudiantes sobre lo que implica la seguridad cibernética.

Los estudiantes escucharon de expositores de ciberseguridad como Zoho, un socio de contratación local de STC, la ciudad de McAllen y la ciudad de Pharr.

Además, participaron en la competencia Capture the Flag, un ejercicio en el que las “banderas” se ocultan en secreto en programas o sitios web y los competidores se roban las banderas entre sí o a los organizadores del juego.

Uno de los participantes, Kiersen Cain, estudiante de octavo grado en Sharyland North Junior High School dijo que su interés en la seguridad cibernética, la tecnología de la información y las computadoras en general proviene de su tío, quien toda su vida ha trabajado en la industria.

“Me gusta todo lo relacionado con las computadoras y cómo funcionan, incluidos los videojuegos. Este evento me ha abierto los ojos y me ha llevado más profundamente al campo que me gusta”.

Salinas calificó el evento como un éxito ya que tantos estudiantes como Cain y Loya se fueron inspirados.

“Este es sólo el comienzo. Esperamos hacer de este evento una tradición anual”.