Se enfrentan Vicente González y Mayra Flores: Celebran acalorado debate

La carrera electoral en el Valle del Río Grande se considera una de las únicas competitivas para el Congreso en Texas y una prioridad máxima para los dos principales partidos políticos nacionales.

Durante el debate de una hora presentado por CBS4 y NBC23, el representante estadounidense, Vicente González, y la exrepresentante estadounidense, Mayra Flores, se enfrentaron por su manejo de la economía, la inmigración y los derechos reproductivos durante un debate televisado el jueves por la noche, que provocó acalorados intercambios de ambos candidatos sobre sus registros de votación.

Los dos candidatos están enfrascados en una reñida carrera para representar al Distrito 34 del Congreso de Texas en el sur del estado.

Durante el debate de una hora, presentado por CBS4 y NBC23, González hizo todo lo posible para recordar a los espectadores cuánto dinero federal ha traído al sur de Texas, mientras que Flores instó a los residentes a votar con su bolsillo, que todavía está adolorido, dijo.

En cuanto a la economía, Flores culpó al gasto exterior de la administración Biden por los problemas económicos del país y abogó por un regreso a las políticas de la era Trump. González dijo que apuntaría a la especulación de precios de las empresas para reducir los costos para los consumidores.

A pesar de las reiteradas críticas, hubo algunos casos de acuerdo. Ambos candidatos dijeron que se debería aumentar el salario mínimo. González dijo que quería que fuera de 15 dólares por hora. Flores temía que esa cifra pudiera ser demasiado para las pequeñas empresas.

En materia de inmigración, González reiteró su apoyo a la creación de "zonas seguras" en los países centroamericanos, donde los solicitantes de asilo puedan procesar sus solicitudes sin tener que viajar a la frontera con Estados Unidos. González también dijo que estaba a favor de aplicar de forma permanente la política de asilo de Biden que prohíbe el ingreso de solicitantes de asilo entre los puertos de entrada cuando superan un cierto nivel.

Flores acusó a los demócratas de utilizar la inmigración como un tema político para cortejar a los votantes hispanos y pidió más apoyo para los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

González desafió a Flores a nombrar políticas específicas que ella apoyaba y que, según Flores, hacían que la frontera estuviera más segura bajo el ex presidente Donald Trump.

DERECHOS REPRODUCTIVOS

Aunque ambos dijeron que no apoyarían una prohibición federal del aborto, González criticó a Flores por copatrocinar la HR 1011, también conocida como la Ley de Vida desde la Concepción. El proyecto de ley, que no fue aprobado, definía al ser humano como incluyendo todas las etapas de la vida, incluido el momento de la fertilización o la clonación, sin excepciones para la fertilización in vitro.

"Es una prohibición nacional del aborto. Hay que leer los propios proyectos de ley", dijo González.

"No sabes lo que es una mujer", dijo Flores, en referencia al apoyo de González a los derechos de las personas transgénero, un ataque que los republicanos han utilizado en todo Estados Unidos este otoño. "Sí, creo en la vida desde la concepción, eso es algo en lo que personalmente creo, pero respeto las opiniones de los demás".

