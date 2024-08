Retienen vecinos a trabajadores de CFE Tampico

Tampico, Tam.- Cansados de tener ya cinco días sin energía eléctrica, un grupo de vecinos retuvo a dos empleados de la Comisión Federal de Electricidad, quienes se presentaron a verificar la falla.



Fue poco antes del mediodía que llegó una unidad de la CFE, y después de unos minutos procedían a retirarse. Sin embargo, los vecinos se armaron de valor y les taparon la calle Pánuco por ambos lados en la colonia Del Valle, en el norte de la ciudad.

Los vecinos enardecidos por el deficiente servicio, señalaron que no los dejarían salir hasta que se dé una solución efectiva.

Indican que por meses han sufrió apagones que duran hasta 12 horas, sin embargo, ahora, ya tienen cinco días sin el suministro.

Mencionan que sólo llegan y restablecen el servicio, pero no se abocan al fondo del problema, pues suponen que es el transformador el que tiene que ser reemplazado.

Indican que por las noches es imposible conciliar el sueño; asimismo, se les han dañado aparatos eléctricos y electrodomésticos.

Pero ahora ya no buscan que se les recuperen, ya sólo quieren tener un servicio eficiente de energía eléctrica.

"Se quemó un transformador; desde ayer a las 11 de la noche no tenemos luz. Llegaron las camionetas en la mañana, siguen trabajando, pero vecinos bloquearon las calles para que no se fueran desde las 10 de la mañana... ha habido ocasiones hasta 24 horas sin luz; no vienen, por eso los vecinos se plantan ahí y no los dejan ir cuando llegan" indicó Diana Patricia Hernández del Ángel, residente de la zona.

Hernández del Ángel expresó que los residentes no retirarán la movilización hasta que la CFE solucione la problemática que tiene cinco años y que ha sido recurrente desde hace dos semanas por la falta de un nuevo transformador.

Manifestó así mismo, que vecinos pagan sus recibos de CFE desde 3 mil 300 pesos hasta más de 4 mil 500, y son afectadas familias trabajadoras que han padecido por la falta de luz en sus hogares.