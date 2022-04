Confisca Coepris 30 kilos de ostión

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, (Coepris) decomisó 30 kilogramos de ostión debido a que no cumplían con las normas sanitarias.

Blás Enrique Rodríguez Altamirano, encargado de esta dependencia, informó que los bivalvos puestos a la venta en el mercado de mariscos de la Puntilla estaban en arpillas y en su concha

"Debe estar en bolsa y contar con etiqueta, la cual debe indicar su procedencia y no contaba con estos requerimiento, eso indica que no tiene un manejo adecuado porque no sabemos de dónde es, no lo podemos rastrear, no cumple con las normas", refirió.

El producto fue retirado por personal de la dependencia durante una verificación en el referido mercado de mariscos.

Blás Rodríguez añadió que mantendrán las acciones de vigilancia durante estas vacaciones pues dijo que la dependencia en todo momento debe estar al pendiente del bienestar de la ciudadanía.