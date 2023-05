Brote de bacteria mata a 5 bebés

Le pedimos al Seguro Social que con urgencia nos dé información a todos los maderenses y vamos a pedirlo a través de un oficio, porque las familias de los bebés están alarmados por lo que está sucediendo. No queremos otro fallecido más" Adrián Oseguera Kernión alcalde de Madero,

A los padres de estos bebés se les ha informado sobre una presunta bacteria que ocasiona una infección que se va agravando al grado de perder la vida.

"Nos dijo el doctor que se trata de una bacteria que anda en el ambiente, ya se tomaron las muestras y se llevaron al laboratorio, pero aún no la identifican. Ya es mucho tiempo y no sabemos que está pasando. Mi hijo ya tiene un mes y no se ve mejoría, al contrario está cada vez peor", dijo una afligida de nombre Leyla Harrell Barbadillo.

Ante ello, el alcalde maderense, Adrián Oseguera Kernión, dijo que como autoridad municipal pedirán un informe al nosocomio, pues no es posible que se esté permitiendo que los bebés mueran.

"Le pedimos al Seguro Social que con urgencia nos dé información a todos los maderenses y vamos a pedirlo a través de un oficio, porque las familias de los bebés están alarmados por lo que está sucediendo. No queremos otro fallecido más".

"Hay alarma y se tiene que informar de inmediato para que esto no se desborde, confirmar o descartar, lo que sea".

Señaló Oseguera Kernión que si el IMSS necesita del apoyo de la autoridad municipal, a través de Municipio Saludable se sanitiza todo el hospital, "vamos a esperar que nos dicen en el Seguro Social".

Niega IMSS presencia de bacteria

La delegación estatal del IMSS, negó categóricamente la presencia de alguna bacteria en el hospital número 6, así como la muerte de 5 bebé a causa de ello