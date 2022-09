Invitan a jóvenes a integrarse al Ejército

La Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional en San Fernando, a través de la Comandancia de la 8/a. Zona Militar, extiende la invitación a jóvenes en edad de cumplir con su deber constitucional, los requisitos, derechos y beneficios para ser integrados a la 4/a. Compañía del Servicio Militar Nacional, en situación de encuadrado por el término de 3 meses; así como los periodos de los escalones durante el presente año.

Los requisitos: ser voluntario, aprobar exámenes físico, médico, psicológico y toxicológico, los cuales serán cubiertos por el Instituto Armado, ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 29 Años 11 Meses, contar con su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional,

Asimismo, contar con los documentos originales siguientes: credencial del Instituto Nacional Electoral, cave única de registro de población (CURP) acta de nacimiento certificada, constancia de estudios, comprobante de domicilio, no contar con antecedentes penales, no tener tatuajes, no tener perforaciones.

DERECHOS:

Alojamiento, alimentación, vestuario y equipo, atención médica durante su encuadramiento, $130.00 M.N. semanales como ayuda económica.

BENEFICIOS.

Hoja de liberación de la cartilla del S.M.N., en tan solo tres meses, credencial de identidad como soldado del S.M.N. reconocimientos de conclusión y el registro a bolsa de trabajo.

PERIODOS.

Primer Escalón: del 7 de febrero, al 6 mayo. 2022; Segundo Escalón: del 27 de junio, al 23 septiembre de 2022 y el Tercer Escalón: del 26 septiembre al 16 diciembre de 2022.

A la vez la Secretaría de Trabajo y Previsión Social otorgará una beca a cada uno de los elementos que integren el 3/er. Eln. 2022 (108 Slds. S.M.N.), por su preparación laboral.