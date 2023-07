Reportan amas de casa a un asaltante encapuchado

Una ola de incidentes delictivos parece haberse cernido sobre la cabecera municipal de Río Bravo ante la falta de vigilancia policial, ahora el fraccionamiento Misiones del Puente, es escenario de atracos violentos en contra de mujeres que por lo general van solas.

Fue el ama de casa Teresa Rivera, quien no ha quitado el dedo del renglón desde meses atrás denunciando la serie de robos que se vienen dando y la ausencia de la Guardia Estatal.

Precisó que la madrugada del domingo pasado, aproximadamente a las 2:00 horas, un masculino encapuchado se acercó a asaltarla y le quitó su teléfono celular, pero además, según la víctima, quiso arrebatarle su vehículo del cual no dio características.

"Corrí a avisarle a un vecinos y llegaron dos chavos y me auxiliaron y lo golpearon, pero el bato se fue, me amenazó que eso no se iba a quedar así, era un muchacho flaco, de piel aperlada", precisó que fue en la calle San Benito este atraco.

Precisó que desde abril en que sufrió un robo domiciliario, en donde le fueron sustraídas de su casa una televisión y un aire acondicionado, por parte de un individuo plenamente identificado como Alejandro "N".

Fiscalía de Tamaulipas.