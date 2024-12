Oran católicos contra el aborto

Por: José Medina

Diciembre 28, 2024 -

Comunidad de seculares católicos invitan este sábado a jornada de oración en favor de la vida de los nonatos, quienes de acuerdo a la fe católica deben ser protegidos en el derecho más elemental y fundamental.

Para ello, no sólo hace falta manifestar una postura en contra del aborto, sino tomar medidas concretas para evitarlos y darles una esperanza a los bebés nacidos, pero no deseados.

"El asilo hogar Mater Dei y la Familia Nazarena México alzamos nuestra voz por el derecho a la vida. Si tú no lo quieres, déjalo vivir, llama anónimamente al 899 899 3060 y nosotros cuidaremos de él.

Si es un embarazo no planeado, llámanos y buscaremos la mejor manera de ayudarte para que juntos le demos la oportunidad de vivir a estos santos inocentes.

Si no tienes el apoyo de tus padres y tu familia, el asilo hogar Mater Dei también es tu hogar y nosotros te apoyaremos en todo momento.

No destruyas la bendición que Dios ha puesto en tu vida; no se trata de entender la voluntad de Dios, pero si la aceptas con su ayuda será la mejor decisión de tu vida. No estás sola", propuso Juan José González, director de esa casa de retiro.

González resaltó el ejemplo de vida de una actividad provida que alguna vez fue proaborto: "Un día el aborto será impensable", es la convicción "profunda y el grito esperanzado de Mayra Rodríguez, exdirectora de Planned Parethood y ahora líder provida de EE.UU. y asesora de la plataforma acTÚa FAMILIA. Y también es nuestra convicción y nuestro grito", enfatizó.