Reclaman a las autoridades salientes: Exigen trabajadores pago de aguinaldos

Un zafarrancho verbal fue el que se registró la tarde de viernes en la explanada de Presidencia Municipal, entre más de 100 trabajadores de Servicios Públicos Primarios con el secretario del ayuntamiento.

Ya que están exigiendo el pago proporcional del aguinaldo que les corresponde hasta el mes de septiembre, pues, temen que no les vayan a pagar.

Un tanto exacerbados trabajadores de Servicios Primarios, como Tereso Morales, Luis Alberto Reyes, y Heriberto Martínez, encararon al secretario del ayuntamiento, el profesor Roberto Yoloth Flores Peña, recriminándole que como era posible que, si para ellos el anterior alcalde Carlos Ulivarri fue un bandido, y como quiera les pagó, preguntándole que por qué ahora no.

Y en respuesta, el funcionario municipal les dijo que expondría la situación al alcalde en turno, y para el lunes, sin determinar la hora, les tendría una respuesta, y que haría todo lo posible porque se les liquidará la parte proporcional del aguinaldo.

Fue cuando, otros trabajadores, como Alfredo Guevara, y otros más, le exigieron que querían seguridad en el pago, y no que haber si se podía, pues, es un derecho que se han ganado con su trabajo, y que no es justo que no se les vaya a retribuir.

La situación se tornó bastante tensa, a tal grado de que hicieron acto de presencia para salvaguardar e imponer el orden elementos de la Policía Estatal.

Y EN NUEVO PROGRESO

Es una situación similar la que ocurrió este viernes en la que, de los 46 trabajadores que conforman Servicios Públicos Primarios, además de que no se les ha pagado la última quincena a quienes cobran en efectivo, también están exigiendo lo mismo.