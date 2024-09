Refrenda Miguel Almaraz compromiso para mejorar a Río Bravo

Río Bravo, Tam.- Presidente Municipal electo refrenda compromiso de atender desde el primer día graves problemas que aquejan y abruman a la población en general, como la recolección de la basura, programa emergente de bacheo, y pavimentación.

En entrevista con el reportero el licenciado Miguel Angel Almaraz Maldonado, alcalde electo, esto fue lo que dijo, "vamos a rentar camiones, de entrada, pues, no tenemos dinero porque la crisis de la basura ya está grave, en toda la ciudad ya hay tiradero por todos lados, la gente está desesperada, vamos a aplicarnos en ello desde el primer día de gobierno, y esperamos normalizar el servicio en ocho días, igual en Nuevo Progreso".

También, adelantó que su gobierno iniciará con una campaña agresiva de bacheo y pavimentación, para que, dentro de los primeros cien días, se sienta una mejoría en la ciudad.

Sobre la problemática que afrontan los cientos de trabajadores de Servicios Públicos Primarios dijo que están en su derecho de exigir el pago de la parte proporcional del aguinaldo, porque para ello hay un presupuesto.

EL PERSONAL QUE TRABAJA ACTUALMENTE SE IRÁ O SE QUEDARÁ...

En ese contexto, el electo edil riobravense expresó que, "entiendo que hay gente necesitada que no hay trabajo, pero es una constante que en cada administración se presenta, la mayoría no se va a quedar, aunque puede haber algunas excepciones, y no es porque quiera perjudicarlos, pero traigo un equipo con el que asumí compromisos, pero vamos a valorar caso por caso".





CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL ESTADO

"Fueron cinco campañas, y los conozco a todos, en esta ocasión tuvimos un distanciamiento porque así lo plantearon ellos, no me quisieron apoyar y ahora hay algunos que se han querido acercar, a mediano plazo quizá tengamos una buena relación, pero de entrada no vamos a tener nada".

En cuanto al Estado, "Mi relación con el gobernador no es mala, tampoco es mi amigo del alma, pero podemos mejorarla, mi intención no es pelear con el gobierno, mi propósito es llegar a acuerdos con el municipio, y por ahí vamos a caminar".