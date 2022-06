Indispensable cuidar el agua

El titular del organismo operador de agua potable en esta ciudad, Ricardo Hernández Rocha, mencionó que esta dependencia se encuentra atenta a los reportes de fuga de agua, instalando medidores para detectar el desperdicio.

Aunado a esto, la misma ciudadanía debe de cuidar el uso responsable de la misma, evitando su desperdicio, ya que como se ha dicho reiteradamente, en estos meses de intenso calor aumenta su uso.

Hernández Rocha dijo que es una problemática, y quizás no la estamos viviendo tan de cerca como los vecinos de Nuevo León, pero el desabasto de agua es una posibilidad latente no solo en Miguel Alemán, sino en todos los municipios vecinos, por lo que tenemos que estar conscientes de que el desabasto del vital líquido pudiera ser una realidad en cualquier momento, si no la cuidamos.

"Hay que entender que dentro de la cultura del buen uso del agua, también se encuentra el pago a tiempo del suministro, ya que con los recursos se pueden solventar los gastos de cualquier fuga que se tenga, pero esto no les da derecho a desperdiciarla", aclaró.

Por último, destacó que ya se han retirado llaves de jardines por el uso inadecuado del agua, se han estado enviando notificaciones, asimismo se les avisa que podrían ser acreedores a sanciones administrativas y en caso de continuar con esta postura, se les puede incluso retirar el servicio, lo cual ya sería lo último y más lamentable.