Inseguridad pega a los restaurantes

Matamoros, Tam.

Los hechos de inseguridad que se han venido presentando en los últimos días en Matamoros y otros municipios de Tamaulipas, ha provocado que la gente ya no quiera salir a consumir a los restaurantes, por lo que en estos momentos las aplicaciones para pedir comida rápida es la que más demanda está teniendo.

El expresidente de la Canirac, Pablo Reyna Quiroga comentó que, además, al momento de que el transporte suspende actividades la gente no se puede mover, para ellos es más fácil solicitar la entrega a su domicilio y esto merma la actividad en los restaurantes.

Resaltó que esto origina que haya pocas ventas, considerando que cuando las personas van a consumir a los restaurantes no sólo consumen los platillos, sino también lo que vienen siendo bebidas o algún otro producto que provoca que haya una buena actividad comercial para este sector.

"Ahorita, con este tipo de situaciones nos origina que la mayor de la demanda sea por medio de las aplicaciones, es decir, que haya entrega a domicilio es lo que van en aumento en la actualidad ante los hechos que se han registrado en los últimos días", dijo.

"Pero no sólo nos estamos enfrentando a ese problema, también está lo que dejó la tormenta del pasado fin de semana, en donde las afectaciones fueron severas y muchos restaurantes se quedaron sin el servicio eléctrico, sin teléfono y aún no se restablecen los mismos, esto provoca que no se pueda atender a la comunidad", indicó.

Manifestó que este fenómeno natural que se presentó, sin duda alguna, dejó serias afectaciones en la ciudad, mismas que no se han podido restablecer al 100 por ciento, esperando que pronto solucionen este problema.

Agregó que, en tanto, los temas de inseguridad también impactan a los restaurantes cuando emiten alertas por parte de las autoridades; tal fue el caso reciente en donde se pidió no salir a carreteras de noche, esto también lo toman como si fuera en la ciudad, es ahí en donde debe existir cierta responsabilidad para evitar que haya este tipo de afectaciones económicas.