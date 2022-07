Matamoros, Tam.- Para la investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Cirila Quintero la estrategia de "abrazos y no balazos", son acciones fallidas del gobierno federal que no están dando resultado y la inseguridad sigue creciendo en todo el territorio nacional.

Hay políticas que se basan a contener este tipo de acciones, pero hasta el momento no se han visto que se implemente por el actual gobierno, se deben de hacer los cambios necesarios para regresar esta tranquilidad que piden los mexicanos* Cirila Quintero, investigadora del Colef

Destacó que en tanto no quiere decir que se tiene que combatir con más violencia, se tiene que buscar controlar los grupos que están generando este tipo de violencia, la sociedad esta muy lastimada con tantos eventos que se han registrado en diferentes puntos de la república.

Recordó que el interpretar "abrazos y no balazos", es simplemente una frase y no una política de seguridad, cuando se actúa, se da a conocer un plan estratégico en donde se indique que se esta haciendo para controlar los grupos delincuenciales, mejorar el tejido social, crear instancias para los jóvenes, pero no solo con palabras que no aplica en este caso.

ESTRATEGIAS CLARAS

Manifestó que el gobierno Federal debe de enfocarse a estrategias claras y que den resultados para frenar a los grupos delincuenciales, considerando que la sociedad ya esta muy dañada a consecuencia de esta inseguridad que se esta viendo por todo el territorio nacional.

"Hay políticas que se basan a contener este tipo de acciones, pero hasta el momento no se han visto que se implemente por el actual gobierno, se deben de hacer los cambios necesarios para regresar esta tranquilidad que piden los mexicanos", dijo.

"Se deben de hacer los cambios necesarios para regresar esta tranquilidad que piden los mexicanos"

Para la investigadora del Colegio de la Frontera Norte, mientras que no se haga política el rubro de seguridad, no se va a poder tener un control sobre los grupos criminales que dominan la mayoría de los estados de la república.