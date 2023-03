´Sólo espero mi liquidación para poner un puesto de tacos´

Matamoros, Tam.

A sus 52 años de edad y después de haber trabajado por 28 años en la empresa Componentes Universales, don Tomás desconoce cuál será su futuro, quien podrá darle trabajo, ya que en la industria maquiladora después de los 40 se complica para ser contratados, le estaría apostando a la creación de un negocio propio para aprovechar la liquidación en caso de que les de por parte del corporativo.

Tomás Soto Mejía jefe de familia, ahora está pensando en como solventar los gastos de sus dos hijos que iniciaran a estudiar la preparatoria y ahora que la empresa para la cual trabajó 28 años, simplemente se declaro en quiebra y ahora no saben si les pagaran o no los años que estuvo al servicio del corporativo.

A los 23 años fue cuando tuvo oportunidad de ingresar a esta maquiladora, desde entonces nunca había tenido algún problema con este corporativo, siempre se les pagaba a tiempo, durante las contingencias que se vivieron nunca los mandaron a descansar con el 60 por ciento como en otras empresas, siempre les estuvieron cubriendo al 100 por ciento, se vieron sorprendidos con este cierre definitivo.

"Tendré que salir a buscar trabajo a ver si me dan, sino, pues buscaré crear un negocio con lo que me lleguen a dar de mi liquidación, tengo que buscarle a lo que salga, escuchamos que en la maquiladora para nuestra edad ya es complicado encontrar, tenemos que ver por todos lados a ver donde nos podemos acomodar", dijo.

Tomás tiene la confianza en que la empresa les va a pagar su liquidación, con lo cual en caso de darles los momentos que han calculado a su favor, estaría poniendo un puesto de tactos, considerando que el durante los fines de semana se dedica a la venta de taquizas para los eventos sociales.

"Si es que me dan lo que me corresponde, me va alcanzar para poner un puesto de tacos fijo, ahorita solo ofrezco servicio para eventos los fines de semana, pero si todo sale bien, pues buscaremos hacer negocio con ese dinero, esto en caso de no encontrar oportunidades laborales en otras empresas locales", indicó.

Explicó que la empresa de Componentes Universales no estaba fuera de competencia, ya que trabajaban con productos para la instalación de luces led, lo cual hoy en día son de los más demandados en el mercado, no tenía porque haber cerrado, no presentaba ningún problema financiero.

Al igual que Tomás, hay más de 600 personas en espera de saber de su futuro, considerando que esta maquiladora es de las más antiguas en Matamoros y de poca rotación de personal, la mayoría de los trabajadores contaban con más de 20 años laborando en este corporativo.