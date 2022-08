Cortes de luz ahoga comercios

El comercio organizado de Matamoros reporta perdidas entre un 25 a un 30 por ciento de sus ganancias semanales a consecuencia de los constantes apagones que se registran en la ciudad, afirmó Rubén Treviño Sánchez.

El consejero de la Cámara Nacional de Comercio, destacó que incluso cuando se presentan este tipo de fallas por parte de la Comisión Federal de Electricidad se presenta principalmente los fines de semana y es cuando más daño genera.

"Porque decimos que el fin de semana es más dañino estos apagones, simplemente, es cuando más se mueve la economía, cuando más sale la gente a consumir y se encuentran con comercios sin servicio eléctrico y esto origina perdidas económicas importantes para este sector", dijo.

Destacó que simplemente el hecho de que se cierre un día del fin de semana, esto representa el 25 al 30 por ciento de perdidas económicas de toda la semana, es tanta la afectación que esta provocando estas constantes fallas.

"No solo perdemos los clientes o dejan de consumir, nosotros como patrones tenemos que pagarles a nuestros trabajadores haya o no luz, ellos no tienen la culpa, esto también merma la economía de los comerciantes locales", indicó.

Manifestó que esto obedece más que nada a la falta de mantenimiento por parte de la CFE, ya no se ve a las cuadrillas trabajando como sucedía en años atrás en donde al llegar el verano los veíamos trabajando limpiando las redes eléctricas, dándole el mantenimiento que se requería, en la actualidad esto no existe y los apagones están a la orden del día.

Treviño Sánchez indicó que es necesario que la CFE se aplique en el mantenimiento de las redes para poder evitar este tipo de molestias, mismas que generan perdidas económicas no solo a los comerciantes, sino, también a los usuarios domésticos.

LOS DATOS

* Cortes de luz generan perdidas de un 30% en ganancias

* Afectaciones se presenta durante fines de semana

* Perdida de clientes y pago de salarios son afectaciones

* Falta de mantenimiento a la red es la principal causa

* Exigen atención inmediata de la CFE

Las fallas en el servicio eléctrico originan perdidas desde un 25 a un 30n por ciento al comercio organizado.