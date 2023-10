Salva venezolano a un compatriota

No iba a dejarlo ahí que se ahogara, es un hermano, venimos de donde mismo, por eso me lancé y después de varios segundos que él me hundía, por su miedo que tenía en ese momento, logré ponerlo a salvo en la orilla del río´. Nelson Méndez, venezolano

La comunidad migrante que está en la orilla del río Bravo tuvo momentos de angustia una vez que unos venezolanos se aventaran al caudal para cruzar a los Estados Unidos de manera ilegal y uno de ellos en las inmediaciones estuvo a punto de morir ahogado, pero un joven se lanzó al agua para rescatar a su compatriota.

El propio Nelson Méndez narró que el miércoles por la mañana vio cómo llegaron cinco personas, quienes se aventaron al río para cruzar al otro lado del mismo; cuatro de ellos lo lograron, pero el quinto no pudo, es por eso que lo salvó.

"Estuvo como cinco minutos luchando para evitar hundirse; al ver que nadie se aventaba por él decidí aventarme; no me dio tiempo de quitarme la cartera, celular, lo perdí todo, pero rescaté a esta persona que se estaba ahogando", contó.

"No iba a dejarlo ahí que se ahogara, es un hermano, venimos de donde mismo, por eso me lancé y después de varios segundos que él me hundía, por su miedo que tenía en ese momento, logré ponerlo a salvo en la orilla del río", agregó.

Por esta zona cruzaron los venezolanos.

QUEDA ATORADO

Explicó que ellos llegaron primero a donde estaban todos en las carpas y en eso los elementos de Migración que se encuentran en este lugar se distrajeron un poco y fue cuando se lanzaron; todos corrieron a ver cómo lo hacían y uno de ellos se quedó en las inmediaciones sin poder seguir ni regresarse.

"No podía dejarlo ahí sabiendo que era de mi país, él sin saber nadar y yo sí; por eso me decidí tirarme al agua para salvarlo, sólo le pedí permiso a los de Migración para rescatarlo y me autorizaron; ellos sólo me ayudaron para subirlo", precisó.

Comentó que en su caso ya tiene un mes viviendo en la ciudad, sin poder obtener su cita; es por eso que algunos se desesperan e intentar cruzar de manera ilegal a través del río, arriesgándose a morir ahogados como casi sucede en esta ocasión.

Agregó que su paisano fue llevado a un hospital, ya que después de haberlo sacado comenzó a sentirse mal por la cantidad de agua que había tragado al momento de que estaba tratando de no hundirse.