Chocan Kansas City y Denver

Ciudad de México

Kansas City le ha ganado a los Broncos de Denver todos los juegos desde la Semana 2 de la campaña 2015 y la marca de victorias de los Chiefs parece que se incrementará esta noche en duelo de la Semana 6 de la NFL.

Los Chiefs, líderes de la División Oeste de la Conferencia Americana (4-1), se miden a unos Broncos que figuran cuartos y últimos del sector (1-4).

"Cuando juegas contra un equipo como los Broncos, al igual que cualquier oponente de la División, hay otro nivel de intensidad. No me preocupa una racha ni nada por el estilo, me preocupa ganarle a un oponente de la división", dijo Patrick Mahomes, quien tiene marca de 11-0 contra Denver. El QB de KC suma mil 287 yardas, un poco lejos del líder en el rubro, Tua Tagovailoa, sin embargo es consistente y sus pases le han permitido registrar 10 touchdowns en lo que va de la campaña.

Hasta el momento, se desconoce si el ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, saltará al emparrillado debido a una lesión que, según el equipo, no es es de cuidado.

"Realmente deberíamos y podríamos tener marca de 4-1, pero ´podría, debería, hubiera querido´ no es suficiente", aseveró el QB de Denver, Russell Wilson.