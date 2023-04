Peligra vida de menor: Cae de juego en parque

"El niño requiere de atención especial, no tengo el dinero para comprar los medicamentos que me están pidiendo, vivo en una casa en la Invasión 2 de Agosto, no tenemos luz, ni agua, ahí vivo con mis cinco hijos" Raúl López, padre del menor

Los hechos se registraron el miércoles por la tarde noche, cuando el pequeño Kevin Jael en compañía de su padre Raúl López acudieron al parque recreativo Niños Héroes, en donde se subió a uno de los juegos que hay en ese lugar y de pronto se registró dicho accidente.

De acuerdo a la versión del padre del menor, él se estaba balanceando en uno de los juegos que tiene una plataforma grande, cuando de pronto se zafó y cayó; en ese momento fue impactado por el mismo juego.

Al percatarse de lo grave, su padre lo llevó a un nosocomio cercano, pero de ahí lo trasladaron al Hospital General en donde su estado es reportado como grave.

El señor Raúl se ha enfrentado a una serie de situaciones adversas para mejorar la salud de su pequeño, ya que en el nosocomio no cuentan con el suficiente medicamento que requiere el pequeño para poder mejorar en su salud.

"El niño requiere de atención especial, no tengo el dinero para comprar los medicamentos que me están pidiendo, vivo en una casa en la Invasión 2 de Agosto, no tenemos luz, ni agua, ahí vivo con mis cinco hijos, el más pequeño fue el que sufrió el accidente y no tengo para sacarlo adelante", dijo Raúl de oficio vendedor de bolis.

Ante los hechos antes mencionados, la dirección de Protección Civil llegó hasta el parque Niños Héroes en donde se llevó a cabo la inspección de los juegos infantiles que hay en este lugar, en donde se determino que no fue falla del mismo, sino, que se trato de un accidente.

El director de la corporación, Pedro Astudillo Bravo comentó que donde se registró el accidente, es un juego muy pesado, ya que esta habilitado para personas con discapacidad física y que suben al mismo con todo y sus silla de ruedas.

"Por lo que vemos, fue un descuido del padre, el menor se subió y el papá no vio peligro alguno, pero en realidad si había, el juego es muy pesado, más para un niño de 3 años, no esta dañado o suelto el juego, lo que se supone es que el menor cayó del mismo al no tener como agarrarse y fue cuando le golpeo la cabeza", dijo.

Comentó que de acuerdo con los encargados del parque, hay tres juegos que son destinados para personas con alguna discapacidad, pero no los usan, por lo que se va a proceder a retirarlos para evitar que se sigan presentando más accidentes como estos.

Por su parte el secretario de Salud, Víctor García Fuentes aseguró que las autoridades estatales y municipales ya tienen conocimiento de este lamentable accidente, por lo que hay la instrucción de estar al pendiente de la salud del pequeño.