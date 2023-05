Deporta EU en 3 horas

Exhortan a migrantes a buscar los programas migratorios de Estados Unidos y no cruzar por el río Bravo.

Más tardan en cruzar en que son retornados a Matamoros o a otras fronteras lejos de aquí, aseguró la presidenta de la asociación Ayudándoles a Triunfar, Gladys Cañas Aguilar con relación a los migrantes que se están cruzando a través del río Bravo exponiéndose a quedar en el intento.

Afirmó que quienes logran cruzar a través del caudal, en menos de dos a tres horas ya son retornados, con alrededor de 450 personas que llegan por el puente Nuevo Internacional de regreso a Matamoros, eso a quienes les van bien, a otros los envían a otras fronteras lejos de aquí.

"Nosotros les hemos estado haciendo exhortos para que eviten cruzar por el río, ya que exponen su vida como sucedió con la persona que en días pasados murió en el intento, no queremos más muertes, lamentablemente nosotros no podemos detenerlos, solo los invitamos a que no hagan estos cruces, pero ya es responsabilidad de ellos", dijo.

Manifestó que la única forma de poder ingresar a los Estados Unidos de una manera legal y segura es a través de las citas que se obtienen de la aplicación CBP ONE, además de que ya van a iniciar las entrevistas del miedo creíble por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Resaltó que también están las otras opciones que ofrecen las autoridades norteamericanas para esta comunidad, incluso a partir del 12 de mayo vendrán abogadas expertas en la materia para darles a conocer a toda esta comunidad migrante dicha información.

Comentó que actualmente en el campamento habrá algunas mil 500 personas, mientras que en toda la ciudad 2 mil, debido a que muchos han estado cruzando de manera ilegal por el río, otras lo han hecho a través de las citas programas que es lo más seguro para ellos.

Recordó que una vez que inicie el nuevo proceso denominado el miedo creíble, estas personas estarían cruzando a los Estados Unidos y allá estarán esperando los resultados de las autoridades, ya no se quedarían en Matamoros.

Aclaró que también habrá expulsiones exprés, ya que si no logran convencer al oficial de asilo, van a tener una deportación a sus lugares de origen, aún no se define bien, hasta el momento se sabe que a cuatro nacionalidades si los estarán llevando hasta Honduras, Haití, Nicaragua y Cuba, aún no se define la situación de los venezolanos.

"Lo que si es un hecho que el peligro es cruzar por el río Bravo, todas estas personas deben de esperarse a que haya estas nuevas reglas, todos podrán pasar, ya será decisión de las autoridades migratorias si se quedan o no, pero el cruce será por el puente y no por el agua de este río", concluyó.