Cae menor de juego infantil; se debate entre la vida y muerte

Un pequeño de apenas 3 años de edad se debate entre la vida y la muerte en el Hospital General de esta ciudad, esto luego de haber caído de un juego infantil y se pegara en la cabeza, originándole un traumatismo de cráneo.

Los hechos se registraron el miércoles por la tarde noche, cuando el pequeño Kevin Jael en compañía de su padre Raúl López acudieron al parque recreativo Niños Héroes, en donde se subió a uno de los juegos que hay en este lugar y de pronto se registró dicho accidente.

De acuerdo a la versión del padre del menor, el se estaba balanceando en uno de los juegos que tiene una plataforma grande, cuando de pronto se safo y cayó, en ese momento fue impactado por el mismo juego, al percatarse de lo grave, lo llevó a un nosocomio cercano, pero de ahí lo trasladaron al Hospital General en donde su estado es reportado como grave.

El señor Raúl se ha enfrentado a una serie de situación adversas para mejorar la salud de su pequeño, ya que en el nosocomio no cuentan con el suficiente medicamento que requiere el pequeño para poder mejorar en su salud.

"El niño requiere de atención especial, no tengo el dinero para comprar los medicamentos que me están pidiendo, vivo en una casa en la Invasión 2 de Agosto, no tenemos luz, ni agua, ahí vivo con mis cinco hijos, el más pequeño fue el que sufrió el accidente y no tengo para sacarlo adelante", dijo Raúl de oficio vendedor de bolis.