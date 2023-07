Avistan tiburón ballena en playa Bagdad

Matamoros, Tam.

Los pescadores de la playa Bagdad fueron testigos del avistamiento de un tiburón ballena frente a estas costas del golfo de México, una especie que no es común ver por estas aguas, sin embargo, la presencia de esta especie quedó grabada en un video que se ha hecho viral.

Los pescadores al momento de estar en altamar frente a las costas de la playa Bagdad, se percataron de la presencia de este ejemplar, por lo que se acercaron hasta donde estaba el mismo tratando de tocarlo.

#Matamoros | ¡Impresionante! Pescadores captan tiburón ballena en la #PlayaBagdad, uno de los más grandes del mundo. El enorme pez se acercó a tan solo unos metros de la embarcación. pic.twitter.com/gQBYBnz7DC — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) July 12, 2023

En el video se escucha claramente decir que este tiburón ballena no ataca a los seres humanos, no los muerde, ya que no tiene dientes, lo que les dio más confianza para tratar de acercarse lo más que pudieron a esta especie del mar.

Fueron los Hermanos Galán García a 13 millas mar adentro de las costas de Matamoros, Tamaulipas, durante el pasado fin de semana, quienes lograron captar estas imágenes que se han hecho virales en las redes sociales.

Ellos se encontraban en la embarcación Boca Ciega Número 9, vivieron un momento único, al ver que un tiburón ballena de más de 4 metros se acercó a su lancha Cúa do se encontraban capturando tiburón y guachinango.

Hugo González Salinas, presidente de Federación de Cooperativas Pesqueras en Matamoros, confirmó que este video fue grabado frente a las costas de la playa Bagdad y lo catalogó como un hecho histórico, dado a que esta especie es rara verla tan cerca de las costas, como lo fue en la Playa Bagdad.

Destacó que el avistamiento de esta especie no representa un peligro para los bañistas que acuden a disfrutar de las aguas de Matamoros.

Sostuvo que el tiburón ballena no se comercializa, por lo cual en esta región no se captura, además de que es una especie de mar profundo.