Indigna a Calderón muerte de niña en elevador del IMSS

Esta es la versión de que dio Victor "F", el camillero que la trasladaba y que ahora enfrenta una investigación por homicidio culposo.

El video, en el que se dio cuenta de cómo el elevador prensó el cuerpo de Aitana, fue compartido en redes sociales. Además de que el hecho consternó a muchas personas, entre ellas al expresidente Felipe Calderón.

En redes sociales, Calderón evitó compartir el video de lo ocurrido en el caso del elevador en el que falleció Aitana, pero sí opinó sobre el hecho. "No retuiteo a @ferbelaunzaran para no divulgar la foto de la niña Betsabé Domínguez, que murió en el hospital del @Tu_IMSS, por respeto a ella y a sus familiares. Pero si reproduzco su texto porque refleja la indignación de todos: "Una niña de seis años murió prensada en el elevador de un hospital del IMSS en Quintana Roo. No hay dinero para el mantenimiento de hospitales públicos, ni para comprar medicamentos, pero qué tal para sus pin... espectaculares. HDS...", escribió.

Tras el tuit del expresidente de México, el productor de Argos, Epigmenio Ibarra, retomó lo escrito por Calderón a quien le respondió: "Me indigna, me encab... su cinismo sr.@FelipeCalderon. Por corrupción y nepotismo usted es corresponsable de la muerte de 25 niñas y 24 niños en la GuarderiaABC que subrogó a una prima de su esposa. Tuitea desde su escondite del que, más temprano que tarde, lo sacará la justicia".

Epigmenio Ibarra vuelve a cargar contra Xóchitl Gálvez

La semana pasada, Ibarra sostuvo un debate con la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien aspira a ser candidata a la presidencia en 2024 por el frente opositor. Pero esta mañana, durante su participación en el programa de Ciro Gómez Leyva, el productor volvió a hablar del tema.

"Xóchitl se equivocó porque mostró que tiene pocas herramientas y mucha prisa", dijo sobre la senadora, a quien le recomendó "que no se muestre tan débil, tan urgida y tan poco consistente".