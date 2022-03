Continúa migración hacia Matamoros

Resaltó que no actualmente no solo la violencia del crimen organizado en algunos estados del país, está ocasionando estos desplazamientos, sino que desde hace un tiempo, desde que se anunció este proyecto federal, muchas familias están siendo víctimas de despojo de sus tierras con uso de violencia, pues tristemente no todas las familias llegan completas.

“Esta migración interna que se sigue dando por dos motivos, primero por la inseguridad que se está presentando en todo el país, pero desde hace unos meses son a causa del desplazamiento, y esto a causa de que las familias están siendo despojadas de sus bienes y tierras”, dijo.

“Lamentablemente el sur del país se ha convertido en un botín, no se ve ni se dice, pero todo lo que está haciendo el gobierno federal con el Tren Maya y la refinería, está despertando el interés de muchas personas de tierras, que está afectando a los más desprotegidos”, agregó.

Manifestó que esta situación se está viviendo principalmente en los estados de Chiapas y Oaxaca, mientras que a causa de la violencia muchas familias de Guerrero y Michoacán sufren por esta situación.

Comentó que en los últimos meses, al menos mil personas procedentes del estado de Guerrero transitaron por Matamoros en busca de llegar hacia Estados Unidos, huyendo de la violencia que se viven en sus comunidades, y otra cantidad similar procedentes de Chiapas y Oaxaca en donde la pelea por tierras es constante y sangrienta.