Niega preparatoria a chico trans usar uniforme de hombre

"El caso es que yo soy un chico trans estoy en mi proceso de cambio de sexo y pues esperaba podría venir con mi uniforme de hombre, masculino que es con el que me identifico pero no, fue todo lo contrario, ya no me querían dejar pasar"

"El caso es que yo soy un chico trans estoy en mi proceso de cambio de sexo y pues esperaba podría venir con mi uniforme de hombre, masculino que es con el que me identifico pero no, fue todo lo contrario, ya no me querían dejar pasar en la mañana, me dijeron que si seguía retándolos se me iba a dar de baja y que pues mi uniforme era mujer que porque mi acta originalmente soy mujer", señaló Ian Maul.

NIEGAN ACCESO

Fue la directora y el subdirector del plantel quienes a la hora de la entrada me negaron el acceso y yo tuve que acudir ante una familiar y ella habló y pidió que me dejaran pasar, aseguró.

"No voy a venir en falda, es más que nada mi orientación y es como cuando a un hombre le piden venir en falda, no van a querer; probablemente ellos lo ven muy fácil solo pedirme que venga con falda pero pues si se ponen en mi lugar no es nada fácil venir en falda, porque es más que nada no me siento a gusto no me siento cómodo y pues no, honestamente si me gustaría que se me respetara eso", añadió.

El chico trans, solo está pidiendo que se respeten sus derechos al libre desarrollo y de no ser apoyado en su escuela, acudirá ante la comisión de derechos humanos para presentar una queja.

"Sé que no soy el único, sé que hay muchos más que no solo aquí hay muchas prepas, escuelas que también son trans género y no se les respeta tal como tal ese derecho por el simple hecho de seguir el reglamento que toda escuela tiene", manifestó.