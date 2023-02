´Dinosaurio y Bob Esponja´ celebran a quinceañera

Matamoros, Tam.- "No siempre se cumple 15 años ", dijo la señora Moncerrath desde adentro de un dinosaurio inflado, disfraz con el que llegó a las afueras de la escuela Secundaría número 2 de la colonia Popular, con una cartulina en mano, fue la manera como iniciaron el festejo de su hija Briana que llegó a esta edad.

Moncerrath no llegó sola, fue acompañada por su esposo y su hija que iba disfrazada de bob esponja, una figura de caricatura.

"Felicidades # 15 Briana" decía la cartulina que llevaba la señora vestida de dinosaurio, mientras que la hermana de Briana llevaba un pequeño ramo con un par de rosas que se le entregó al momento de salir de la escuela.

Mientras tanto sus compañeros, sin importar que la conocían o no, todos a un solo tono entonaron las mañanitas para Briana, mientras que su padre la grababa con un celular ese momento tan especial para la pequeña.

Moncerrath dio a conocer que sería hasta más adelante cuando se le este celebrando con una fiesta sus quince años de su hija, pero al ser un día especial no se podía pasar desapercibido, por lo que idearon esta sorpresa.

"No todos los días se cumplen 15 años, no podía pasar desapercibido este día, se me ocurrió esta idea y decidimos venir así vestidos para darle esta sorpresa cuando ella saliera de clases", dijo.

Mientras tanto Briana reía de lo emocionada que estaba mientras que su hermana pequeña le entregaba su ramo de rosas y era felicitada por sus compañeros y su misma familia.