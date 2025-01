Por aplicación de aranceles del 25%: Era Trump ´matará´ a la industria de Matamoros

El hecho que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretenda aplicar el 25 por ciento de aranceles sobre bienes importados de Canadá y México, y a bienes de China el 10 por ciento, a algunas empresas industriales de Matamoros les pudieran afectar, al grado que podrían desaparecer a corto plazo.

El presidente de la Asociación de Maquiladoras, Rolando González Barrón, manifestó que aún hay pláticas en cuanto a esta iniciativa que se pretende aplicar a partir de este 1º de febrero y que para algunas empresas sería una mala noticia.

"Ya muchas empresas ahorita están preocupadas; ya estamos empezando a pagar, estamos bastante preocupados, pero no se ha resuelto todavía nada. Ahí está, pues, la incertidumbre, no nos ayuda nada para poder hacer planes y si ahorita no hemos tenido éxito en cinco años y medio de no atraer nada de inversión, pues imagínense ahorita con estas condiciones; sería el peor momento para estar haciendo promoción y estar buscando que viniera algo de inversión. Ahorita está peligroso. En un escenario catastrófico que entrara este 25 por ciento de aranceles", dijo.

¿Qué podría pasar con la industria?

"Nos desaparecen prácticamente muchas, digo no todas, algunas empresas que pudieran conseguir toda su cadena de suministros en Estados Unidos, Canadá o México, pues son prácticamente las que pudieran subsistir; pero ahorita, como estamos totalmente engranados todo el mundo, pues yo no conozco a ninguna empresa maquiladora que esté trayendo nada más producto de la región del TMEC, vamos a decir".

"Entonces, todos vamos a salir afectados, y pues el reto no sería cómo cambiar tu cadena de suministro a buscar, y pues es una cosa que tarda tiempo, y además que seas competitivo", agregó.

¿Con el mercado chino no podríamos competir?

"En algunas cosas sí se puede, en algunas otras cosas no, y nosotros no pensamos que tenemos que competir con maniobra barata, o sea, no se puede tampoco, pero sí no está la mano de obra barata, pues entonces tienes que tener costo de logística barato, la energía barata, el agua barata, los servicios públicos baratos, la seguridad barata, todo lo que es para que pudieras ser competitivo, pero si todos tus servicios son más caros, pues está las condiciones problemáticas y pues yo creo que ahorita yo no he visto así programas, al menos no los he visto un programa que diga, este es una alternativa, esto es lo que está haciendo el gobierno, esto es lo que está haciendo el estado, esto es lo que está haciendo el municipio, vemos es puro, digo desgraciadamente puro rollo, nada concreto".

¿La aplicación de estos aranceles podría originar el cierre de algunas empresas y desempleo?

"Sí, pero otra vez no es toda la noche y la mañana, pero sí sería, porque no sabemos qué va a pasar, porque en un descuido Trump dice, ¿sabes qué?, México está cooperando y les quito los aranceles, pues otra vez vuelve todo a la normalidad, o puede decir, ¿sabes qué?, les voy a meter nomás el 10 por ciento de aranceles; entonces, ahorita decirte algo es pura especulación", finalizó.