Retoman migrantes cruzes ilegales a EU

La poca comunidad migrante que existe no han podido cruzar por las nuevas reglas del programa CBP ONE.

Los pocos migrantes que aún siguen viviendo a las orillas del río Bravo se enfrentan a una nueva barrera por parte de las autoridades de Estados Unidos para poder obtener sus citas e iniciar sus procesos migratorios.

En estos días, la idea que cruzar de nueva cuenta a través del río con todo y familia es la opción desesperante en la que están pesando estas personas, ya que hace una semana atrás bastaba con el registro del jefe de familia para que junto a su esposa e hijos pudieran cruzar, pero esta ya cambio y es el principal problema al que se están enfrentando.

Explicaron que ahora una vez que se registran, les llega un correo electrónico, pero este solo aplica para la persona que llevo el registro, esposa, hijos o parientes ya no los están aceptando, ahora tienen que hacerlo por separado.

"En nuestro caso, conseguimos la cita, pero nos dicen que solo va a poderse presentar mi esposo, nosotros no podemos cruzar con él, tenemos que sacar una cita individual, imagínese, que a mis hijos se la den días posteriores a la mía, como le voy hacer para cruzarlos", dijo la señora Jaqueline del Carmen.

"Esto ya es desesperante, incluso mi esposo me dijo que nos cruzáramos por el río, porque no van a coincidir las citas y no vamos a dejar a los niños solos, ellos tienen mucho frío, tienen hambre ya se acabo el alimento, no es justo", indicó.

Comentó que incluso para poder generar el registro de los menores se tiene que hacer en horas de la madrugada, hay que estar levantando a los niños a los 2 o 3 de la mañana, entre el frío, entre llanto salen en busca de poderles tomar la foto para su registro.

"Otro problema con la aplicación CBP ONE, es que solo nos da un minuto para registrar a todos los integrantes de la familia, lo cual es complicado, más al momento de tomar la foto, es un constante problema, si en el día no la acepta el sistema, menos en horas de la madrugada cuando todo esta obscuro", afirmó.

Agregó que se requiere mayor flexibilidad para concluir con este proceso, no se entiende porque modificaron, anteriormente solo bastaba el registro del papá o la mamá para cruzar todos, de pronto hubo este cambio.