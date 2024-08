Blindarían Tribunal Electoral de Tamaulipas: Vigilará Guardia Estatal las 24 horas

El Mañana / Staff.- Después del atentado en contra el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam), se solicitó la presencia permanente de elementos de la Guardia Estatal en las instalaciones del Tribunal para blindar el inmueble.

El magistrado René Osiris Sánchez Rivas dijo que lo más "saludable" para el Trieltam, tras el ataque contra el presidente, es que se asigne vigilancia total por parte de Seguridad Pública en las oficinas, ya que una de las líneas de investigación con mayor peso es que el atentado responde a temas político-electorales.

En entrevista, dijo que él no tiene planeado solicitar seguridad, pero "espero no ser blanco de nada, espero no necesitarlo", aunque reconoció que ha mantenido mayor cautela a la hora de salir de su domicilio y realizar sus actividades diarias, al hacerlo todo de día, y no exponerse en la noche.

"Hubo otro atentado ese día, no nada más el del presidente. Entonces, yo no sé si sea la zona, o sea, tema electoral, o sea, tema personal del presidente, no sé", dijo. Además, criticó el hermetismo por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para informar los hallazgos o avances en la carpeta de investigación.

"Me queda claro que pudo haber tenido alguna presión, no lo sé, habría que esperar; la verdad que hay poca noticia en desarrollo en ese sentido ya no se sabe nada, yo esperaba ver más comunicación de la Fiscalía, pero hasta ahorita lo que sé es que yo ando con precaución de noche, todo el día y así cuidadoso de mis salidas y entradas siempre he sido así". René Osiris Sánchez Rivas, Magistrado del Tribunal Electoral

En relación a las posibles causas del atentado de su compañero, dijo que "Me queda claro que pudo haber tenido alguna presión, no lo sé, habría que esperar; la verdad que hay poca noticia en desarrollo en ese sentido ya no se sabe nada, yo esperaba ver más comunicación de la Fiscalía, pero hasta ahorita lo que sé es que yo ando con precaución de noche, todo el día y así cuidadoso de mis salidas y entradas siempre he sido así".

La tarde el miércoles 21 de agosto se registró el ataque armado en el domicilio del magistrado presidente, según la Fiscalía un hombre ya lo esperaba para perpetrar el atentado. Al accionar su arma, logró impactar en dos ocasiones contra Danés Rojas; una en el pectoral y otra en el pómulo que logró atravesar hasta una de sus orejas.

Hoy el magistrado presidente continúa hospitalizado y bajo protección de elementos de la Fiscalía y de la Seguridad Pública en las instalaciones del Hospital La Salle de Ciudad Victoria.

A cerca de una semana del ataque, no hay personas detenidas, y las actividades del Tribunal Electoral se encuentran paralizadas, porque el Pleno está acéfalo porque su presidente está delicado de salud.