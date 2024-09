Dictan sentencia de 20 años a homicida del periodista Héctor González

Ciudad Victoria, Tam – La jueza de enjuiciamiento Martha Patricia Rodríguez Salinas dictó una sentencia de 20 años de prisión para Oscar Zuriel G, por su participación en el homicidio del periodista Héctor González Antonio, ocurrido el 28 de mayo de 2018 en la colonia Estrella de esta ciudad.

La audiencia se llevó a cabo de manera híbrida con el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 18 de Coahuila, donde actualmente se encuentra recluido el acusado.

Aunque el Ministerio Público solicitó la pena máxima de 50 años de prisión, la jueza determinó que no se acreditaron suficientes pruebas para imponer dicha condena. No obstante, se concluyó que Oscar Zuriel G tuvo un papel activo en los hechos que derivaron en la muerte del periodista, junto con otros cómplices no identificados.

A pesar de ser primodelincuente, la jueza impuso una pena mínima de 20 años por homicidio calificado, estableciendo además el pago de 117 mil 514.80 pesos por concepto de reparación del daño, que incluyen 88 mil 257 pesos por daños, 9 mil 672 pesos por gastos funerarios y 19 mil 585.80 pesos por daño moral.

El homicidio de Héctor González Antonio, quien fue encontrado muerto cerca de su domicilio en la colonia La Estrella, se cometió con el móvil del robo de su camioneta y otras pertenencias. Pese a la detención, Oscar Zuriel G se ha negado a proporcionar información sobre sus cómplices.

El Ministerio Público ha anunciado que apelará la sentencia, buscando que se le imponga la pena máxima de 50 años, argumentando que el crimen fue perpetrado con alevosía y ventaja.