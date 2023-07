Recomienda CFE reducir consumo

La CFE lanzó recomendaciones a la población para no sobrecargar la red eléctrica nacional.

"Nos piden una serie de recomendaciones donde nos piden a la ciudadanía ser muy responsables en el uso de los equipos, equipos que no se requiera utilizar que se apaguen para evitar las altas concentraciones de energía y esto provoca los apagones, las averías de los transformadores." Hugo Arael Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento

Cd. Victoria, Tam.- La Comisión Federal de Electricidad hizo recomendaciones al Ayuntamiento victorense para fomentar una campaña sobre el uso responsable del servicio eléctrico en la temporada de calor, con la finalidad de evitar cortes como los registrados la semana pasada en donde algunas colonias y fraccionamientos sufrieron la interrupción del servicio de manera inesperada.

REUNIÓN

"Hubo una reunión por parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y por parte del área de Servicios Públicos y se planteó que buscáramos una estrecha colaboración con ellos para evitar que hubiera más apagones, hubo compromisos muy específicos por parte de la Comisión Federal de Electricidad donde se comprometieron a poner atención especial a los mantenimientos de los transformadores", indicó el secretario del Ayuntamiento, Hugo Arael Reséndez Silva.

Recomendaciones como desconectar los aparatos eléctricos y apagar los focos que no se encuentren en uso, programar los sistemas de aire acondicionado a no menos de 24 grados Celsius, y en general no sobre cargar la red eléctrica para prevenir caídas de cuchilla o cortos en los transformadores eléctricos. En el caso de fallas generales reportar al 071 o a las redes sociales de la @CFE_Contigo en Twitter.

El Centro Nacional de Control de Energía (CNCE) dio a conocer mediante un comunicado que no se correo el riesgo de racionamiento del suministro eléctrico relacionado con la tercera ola de calor.

A nivel nacional se cuenta con una red de 47 millones de usuarios los cuales representan un mayor consumo entre los meses de junio, julio y agosto, sólo el pasado martes el consumo eléctrico aumentó un 9 por ciento respecto al mismo lapso de 2022 el cual fue de 52 mil 993 megavatios, actualmente la demanda es de 5 mil 215 MW para la región norte del Sistema Interconectado Nacional con una generación de 5 mil 868 MW lo que representa un superávit del 13 por ciento.