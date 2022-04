Participaron 17% de los electores en Tamaulipas

Hay gente que dice que no encontró su casilla, quién no la encontró fue porque no la quiso encontrar ya que el sistema de localización de casilla es de muy fácil uso, estaba desde el día 26 de marzo disponible* Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal de la Junta, Local del INE

Cd. Victoria, Tam. - La Junta Local del INE dio a conocer que los últimos consejos distritales concluyeron sus cómputos la mañana de este lunes con lo que se obtuvieron los resultados finales de la consulta de Revocación de Mandato celebrada el pasado domingo 10 de abril, para el caso de Tamaulipas participó el 17.92% de la Lista Nominal, participación ligeramente por arriba del promedio nacional.

"Fue una jornada sin incidentes por lo cual agradezco mucho a la ciudadanía por su civilidad, los incidentes fueron menores, no hubo algún incidente grave, afortunadamente la gente actuó de una forma correcta", dijo el vocal de la Junta Local, Sergio Iván Ruiz Castellot, "lo que logísticamente y operativamente le correspondía al INE se cumplió, la difusión – aunque se diga otra cosa – se realizó de manera puntual, cualquier ciudadano podía prender la radio, oír la tele, e ir a ver la difusión que había constantemente, en las redes sociales".

24 mil 724 de los 491 mil 196 ciudadanos que participaron en el ejercicio de Revocación de Mandato votó por ´Que se le Revoque el Mandato´ mientras que 459 mil 874 optaron por el ´Que Siga´, estos últimos representan el 93.62% de la participación, además, hubo 6 mil 598 votos nulos que significan el 1.34% de la votación; la Lista Nominal empleada en la consulta fue de 2 millones 740 mil 258 ciudadanas y ciudadanos.

"Tuvimos el cien por ciento de las casillas recuperadas y el cien por ciento de casillas se instaló, se pudo instalar, y regresaron muchas de ellas con custodia tanto de Guardia Nacional, de SEDENA o SEMAR, tuvimos mucho apoyo en los centros de acopio para su traslado", mil 363 de los paquetes llevaron las actas sin errores lo que representa el 82.45 por ciento de las actas, mientras que solamente 290 paquetes se tuvieron que recontar en las sedes distritales.

Ruiz Castellot destacó el trabajo de organización de la consulta y minimizó señalamientos en contra el INE para desalentar la participación de la ciudadanía en este ejercicio democrático, "hay gente que dice que no encontró su casilla, quién no la encontró fue porque no la quiso encontrar ya que el sistema de localización de casilla es de muy fácil uso, estaba desde el día 26 de marzo disponible".

EL DATO

* La participación ciudadana a nivel nacional fue del 17.77%

* Tamaulipas tuvo una participación del 17.92

* La opinión mayoritaria fue a favor de Andrés Manuel López Obrador