Reactivan a la ´Montada´

La Secretaría de Seguridad Pública reactivará la desaparecida corporación de la Policía "Montada" en los municipios de Victoria, Mante, Aldama, Soto La Marina y San Carlos, para lo cual serán adiestrados elementos de la Guardia Estatal como jinetes; su misión será prestar vigilancia a zonas rurales o de difícil acceso para unidades motrices.

"Ya tenemos un destacamento en Santa Engracia de seis elementos y acabo de reforzar esa área con una patrulla, porque aunque tenemos el binomio de jinete-caballo llega la unidad de apoyo, lo somete y lo traslada en la camioneta y se hace la consignación", dio a conocer el director de Agrupamientos Policiales de la Guardia Estatal, Alejandro Garnica, "En Troncones, por ejemplo, tenemos servicios de tipo turístico viernes, sábado y domingo; le damos el apoyo a la ciudadanía".

La Guardia Estatal cuenta con 51 caballos, sin embargo, no se dispone de suficientes elementos entrenados en la modalidad de equitación, para lo cual se hará una solicitud a la Subsecretaría de Operaciones de la SSP para el reclutamiento de elementos destinados específicamente para ese fin. El funcionario público agregó que el problema de falta de elementos es en general en todas las corporaciones de la Guardia Estatal.

"Nos faltan gentes, pero este problema no nada más es aquí, es en todas las direcciones; tenemos el compromiso este año de llegar al menos a unos 500 reclutamientos, es una labor titánica porque hay gente que quiere trabajar en la policía, pero que no llena los requerimientos", y agrega que "No tenemos la cantidad exacta de jinetes porque realmente a veces los elementos (entrenados) se van a Reynosa, por ejemplo".

Alejandro Garnica indicó que los elementos montados de la Guardia Estatal realizan, principalmente, tareas de proximidad y de socialización con la población civil.